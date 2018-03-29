蔡英文僅賀電致意表揚青年 馬英九：小英不來老英來

2018-03-29 11:04 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



救國團今天上午舉辦107年度青年節全國大專優秀青年表揚大會，總統蔡英文卻一改過去歷任總統慣例，僅以賀電致意。前總統馬英九出席致詞時直言，「小英不來、老英來」，但也提醒蔡總統「百年傳承不能忘」，誠懇建議蔡總統明年應接見青年代表。

馬英九表示，前總統陳水扁時代也曾在總統府接見青年代表，他主政時代更是年年接見，過程中也感覺到青年非常重視這個難得進入總統府被總統接見機會，他可以體會蔡總統公務繁忙，但「我也幹過總統」。

馬英九指出，三二九是黃花崗烈士罹難紀念日，當時台灣有包含印尼華僑羅福星等人參與，板橋林家資助林覺民日幣三千元，相當現在約15萬台幣，「台灣沒有在三二九缺席」。

馬英九認為，如果不是黃花崗之後讓當時4億5000萬中國人每個人都熱血沸騰，不會產生這樣的結果有武昌起義的結果，「救國團每年紀念三二九，就是要提醒青年當年如何熱血與犧牲」。

「時代在考驗青年，青年要創造時代」，馬英九也以「勤能補拙、儉以助廉、有容乃大、無欲則剛、事在人物、有志竟成」24字勉勵今天與會青年，

馬英九離去時，面對媒體詢問，是否覺得總統蔡英文應親自接見受表揚的青年代表，馬也點頭回應。

救國團主任葛永光致詞時，也特別感謝馬英九親自蒞臨給年輕人打氣鼓勵，「尤其馬總統的到來，相對於目前有少數人對青年節的冷漠，讓我們感受特別深刻。」