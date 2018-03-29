談柯P選前選後 簡余晏：素人取得權力後會有些改變

2018-03-29 11:04 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



台北市長柯文哲競選市長時期的前競選辦公室主任蕭亞譚、前競選總幹事姚立明紛紛爆料，指柯文哲競選經費帳目不清；曾擔任柯文哲競選期間發言人、前台北市觀傳局長簡余晏表示，2014年選舉打的很美好，若北市府不直接面對，會讓那場選舉的歷史定位受到影響，呼籲北市府盡快正面回應，她也說，素人取得權力後會有些改變，每個「路線」要長期一貫，若沒有一貫就會被批評為變來變去。

簡余晏今天接受電台節目專訪，爆料柯文哲上任後，曾否決舉辦「台獨大老」史明的紀錄片相關記者會、試映會；會後簡余晏被問到柯文哲選前、選後有沒有變？簡余晏說，當時她很早跳出來挺柯文哲，這4年來承受壓力，尤其黨內的議員、前輩，都會說「還不都是你」。

簡余晏接著說，她認為素人取得權力後會有些改變，每個政治領袖應該要有跟比較久的幕僚，必須給柯文哲更多「路線」建議，及台北真正價值跟長期性，不是今天覺得史明（獨派大老）不錯就去拜會，明天覺得哪個「路線」不好就丟掉，每個「路線」要長期一貫，若沒有一貫就會被批評為變來變去。

媒體詢問到，柯文哲競選時期經費遭爆帳目不清，她表示，2014年選舉打的很美好，非常多優秀的人參加這團隊，看到蕭亞譚跟姚立明爆料，希望柯文哲現在幕僚團隊要趕快出來回應，公布一些數字直接去面對，而不要去不回應。

簡余晏說，不回應或不直接面對，會讓那場選舉變得沒有那麼優雅、從容、好看，歷史定位也受到影響，這是必須直接面對趕快回應的事。