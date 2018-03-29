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黨產會遭貼封條 黨產會回應

2018-03-29 10:28聯合報系攝影中心 記者陳正興╱即時報導

黨產會大門前深夜遭人貼上抗議標語，並比照法院查封方式，被貼上「青年起義人民不服從」封條，黨產會副主委施錦芳上午對此回應，表達意見的方式有很多，但若涉及違法，將會依法訴訟。

黨產會大門深夜遭貼封條，黨產會副主委施錦芳上午對此回應。記者陳正興／攝影
黨產會大門深夜遭貼封條，黨產會副主委施錦芳上午對此回應。記者陳正興／攝影
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不當黨產委員會上午舉行聽證會，主委林峯正（右）與副主委施錦芳（左）進入會場。記者...
不當黨產委員會上午舉行聽證會，主委林峯正（右）與副主委施錦芳（左）進入會場。記者陳正興／攝影
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