怎麼形容跟著柯P做事的那幾年？簡余晏：不堪回首

2018-03-29 09:53 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



被台北市長柯文哲批評「棄職潛逃」的前台北市觀傳局長簡余晏，今天早上接受電台專訪，由於簡余晏曾擔任柯文哲競選期間發言人，隨著柯文哲當選後入府擔任首長，主持人詢問過去幾年跟在柯文哲身邊的感想，簡余晏形容「不堪回首」。

簡余晏表示，前台北市秘書長蘇麗瓊請辭時，她本來就有規劃（請辭），在世大運結束後就離開，但她也想做出政績，所以台北燈節做到細節規劃，市議會也通過相關預算後，她才離職。

對於被柯文哲批評「棄職潛逃」，簡說不能接受、也不能諒解，其實她跟著柯文哲有種「雞兔同籠」感覺，譬如大巨蛋不是她的業務範圍，但她當時也是台北市廉政委員會成員，如果她能做決策，會認為大巨蛋最早就告下去、宣布停工，此刻已經是個公園，如今大巨蛋回到最早版本就是蓋下去，現在每次經過大巨蛋都有點遺憾。

簡余晏又說，當時柯文哲上任沒多久，獨派大老史明有一部紀錄片，市府同仁評估是否辦一場記者會或試映會，卻被柯文哲打回票；主持人追問，柯文哲路線是否親中？簡說，她不知道柯文哲路線是什麼，但跟本土派比較沒那麼積極。

主持人詢問，柯文哲一句「棄職潛逃」，等於將她在觀傳局一切努力歸零？簡余表示認同，直言柯文哲不了解她，柯從決策圈接獲到她的訊息，都是錯誤訊息；至於她跟決策圈成員之一的柯文哲心腹、市政顧問蔡壁如不和傳言，簡坦承，的確很不愉快。

是否要柯文哲公開道歉還一個公道？簡說，柯講出來的話不會收回去，雖然對她的名譽造成傷害，但講的話都會留下痕跡，柯道歉不道歉沒有那麼重要，社會已經給她鼓勵跟熱情。

主持人問到，過去陪著柯文哲猶如「南柯一夢」？簡余說，政治人物留下來痕跡就夠了，並形容幫柯文哲做事的那幾年真的是「不堪回首」。