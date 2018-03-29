黨產會遭貼封條 黨產會：不排除依法訴罪

2018-03-29 09:51 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



昨夜黨產會大樓大門遭不明人士貼上「違法查封、我先封你！」等抗議標語，並比照法院查封方式，貼上「青年起義人民不服從」封條。對此，黨產會發言人施錦芳表示，任何團體對公共事務表達任何意見，黨產會都表示尊重，但若涉及違法，黨產會不排除依法訴罪，目前已請警方蒐證中。

她並指出，黨產會依照黨產條例處理任何有關黨產的調查、追討，甚至追徵的事宜，裡面可能會涉及到一些團體，或個人人員權益的受損，黨產會都會在調查的時候採取對民眾損害最小的方式來做，如果調查的過程裡面，任何人有意見，歡迎大家指教，給予更多的書面的意見。