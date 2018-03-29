審空汙法爭議大 藍委提大體討論釐清

2018-03-29 09:51 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



立法院立法院社福及衛環委員會今天繼續審查「空氣汙染防制法修正草案」，上午會議一開始，藍委要求審查法案必須先進行大體討論，綠委認為這是議事杯葛，現場吵成一團，主席邱泰源立刻宣布休息協商，最後兩黨做成大體討論決議，每人登記發言10分鐘。

根據立法院議事規則，委員會審查法案分兩階段，第一階段為大體討論，可請行政官員列席備詢；第二階段為逐條審查。因此今天上午審查一開始，立委王育敏即提出程序，要求空汙法逐條審查前，必須先進行大體討論，引發綠委不滿。

王育敏表示，本來就應該先大體討論後才進行逐條審查，委員會就是比照院會，不懂議事規則的委員，可以去請教柯總召(柯建銘)；綠委批評「到底要不要讓人家審空汙法、這是浪費時間」，藍委反駁「這是充分討論，什麼叫做浪費時間，你們不審可以離開。」綠委認為這是杯葛議事，藍委則說，「藍委來4人、綠委才來2人，是誰杯葛議事？」現場雙方吵成一團。

經過20分鐘休息協商，邱泰源宣布開始大體討論，每位委員發言10分鐘；邱泰源也解釋，昨天審空汙法他沒有烙跑，是兩黨在3月20日已經協商有共識，昨天有臨時狀況，在中午11時20分協商成功，他身為主席「1秒就進來了」，昨天整個歷程都順利進行。

王育敏表示，昨天整個程序都完全按照議事規則，昨天的提案，完全按照規則，昨天從9點到中午，所有的藍委都在現場等，沒有人離開；過去議事審查中，大家對於大體討論沒有疑義，因此跳過這個程序，這是法案審查的一部分，並沒有違反委員會議事規則。