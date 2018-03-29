藍青工會貼封條喊廣州起義 黨產會：將提告
行政院黨產會今天針對財團法人民權基金會、民族基金會及國家發展基金會等三大基金會召開第二次聽證會，追查其是否為國民黨黨營事業捐助成立的小金庫，以及不當取得財產是否命移轉國有。不過，今天凌晨黨產會卻被全國青工總會的青年貼封條，對此，黨產會發言人施錦芳表示，已請警方蒐證，將依法提告。
黨產會所在的辦公大樓，今天凌晨被「全國青工總會」成員貼上封條，並在臉書全程直播，青工會成員宣稱，今天是329青年節，響應廣州起義，要查封違憲黑機關，貼上「違法查封，我先封你」、「民進黨不倒，台灣不會好」，以及批評黨產會委員楊偉中「沈淪」等標語。
對此，施錦芳表示，黨產會依照黨產條例在追查黨產過程中，可能損及某部分人的利益，他們還是本於權責繼續做應該做的事，至於大樓遭破壞他們已經請警方蒐證，有涉及不法的部分將依法提告。
全國青工會臉書直播：
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