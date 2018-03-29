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「勇哥物語」阿扁提點民進黨：選舉遲不提人選很奇怪

2018-03-29 09:40聯合報 記者周佑政╱即時報導

前總統陳水扁之子陳致中昨在臉書貼出第57集「勇哥物語」，這次陳水扁談論的是年底雙北市長選舉。對於雙北市長民進黨沒有初選，將採用徵召方式，陳水扁「提點」民進黨表示，「政黨要有自己的主體性，而且選舉要提早準備。不推或遲不提人選，都是很奇怪的事情！」

陳水扁頻頻在私人群組發表「勇哥物語」，針砭時政，這次的內容，「勇弟」「勇哥」與陳水扁針對年底縣市長選舉對談。「勇弟」說，看到媒體報導游蘇兩位前院長被問到參選新北市長的意願時，都說尊重黨的決定。為什麼不主動積極一點，當仁不讓？「勇哥」回應，「可能是為了尊重黨主席的提名權吧？」

勇弟又說，雖然雙北市長黨內候選人沒有初選，直接交給主席徵召，但與個人先表達參選意願，與捨我其誰的企圖心，並不衝突啊！？

勇哥表示，他也覺得選舉要一鼓作氣，再而衰，三而竭。如果台北市長選舉，層峰已經答應要跟柯P 合作，不再推出人選，那就明講，否則對立委姚文智等黨內同志不太公平。至於新北市長選舉，是要推「三太子」，還是徵召「王爺公」，也應該早日做出決定，「不然吳秉叡委員怎麼選下去？」

「阿扁」則說，政黨要有自己的主體性，而且選舉要提早準備。不推或遲不提人選，都是很奇怪的事情！選舉能贏最好，贏不了也沒關係，當做為黨為國培育人才也很好啊！何況選舉沒有穩贏的，當然也沒有一定輸的。沒拼看看怎麼知道？

勇哥說，阿扁43歲做台北市長，謝長廷出任高雄市長也不過52歲。蘇貞昌當選台北縣長只有50歲。姚文智現年53歲，吳秉叡也有52歲，都不年輕了。為什麼不給機會？

阿扁表示，年底尋求連任的林佳龍與鄭文燦都不是第一次參選就當選。林佳龍第一次選台中市長才41歲，9年後再選就當選了。鄭文燦8年前臨危受命選桃園市長也只有43歲，再過4年就一舉中的了。「天底下沒有不可能的事，多點冒險犯難的賭性精神，切忌優柔寡斷貽誤軍機！」

前總統陳水扁日前幫參與民進黨高雄市議員黨內初選的兒子陳致中站台。圖／聯合報系資料...
前總統陳水扁日前幫參與民進黨高雄市議員黨內初選的兒子陳致中站台。圖／聯合報系資料照
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選舉陳水扁民進黨

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