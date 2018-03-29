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賴清德這個活動每年不缺席 「繼續我的全勤獎」

2018-03-29 09:21聯合報 記者魏翊庭╱即時報導

致力推廣溝通餐桌文化的台灣國際幸福家庭促進會，昨宣示「台灣餐桌文化，倡求世界和平工程」啟動，行政院長賴清德率政委徐國勇及衛福部教育部和原民會主秘或副主委層級人員參加，六都也有教育局或社會局出席。

賴清德說，過去擔任台南市長，每年都沒缺席餐桌文化活動，當行政院長也要「繼續我的全勤獎」，用行動具體支持，希望部會一起推廣，原民會要去原民部落、衛福部要進入原民部落、教育部要與各縣市教育局溝通，且外交部也在友邦推。

台灣國際幸福家庭促進會秘書長張坤池表示，餐桌文化（TABLE）字母分別代表「T對話、A接納、B祝福、L傾聽和E共融」，今年工程鎖定老人，阿公阿嬤會重複講話，有整合生命的作用，但年輕人往往嫌煩，所以要促進年輕人去傾聽，多點世代理解。

賴清德說，很佩服創辦人、牧師高俊明，牧師認為種種社會問題，應該從家庭出發，且不是高深莫測的理論，或高不可攀的行動方案，而是在餐桌上能花10分鐘共餐，促進溝通、傾聽或分享等價值。

賴清德表示，這和台灣長期文化有所不同，小朋友常被說有耳無嘴，以往是上而下的，並沒有溝通。他希望不僅僅在台南市，或台灣其他縣市，甚至可以在剛果、肯亞和布吉納法索等友邦推動。昨宣示會上，布吉納法索大使館也派員出席。

張坤池表示，衛福部在推社區醫學，是以人為中心，餐桌文化也以人為中心，未來合作朝理念整合。另，原民會表示，原民傳統的生活習慣，會烤火、聚在一起吃飯，有良好的餐桌文化，但面臨現代化衝擊，應考量取得平衡來維繫。

台灣國際幸福家庭促進會致力推廣餐桌溝通，昨宣示「台灣餐桌文化，倡求世界和平工程」...
台灣國際幸福家庭促進會致力推廣餐桌溝通，昨宣示「台灣餐桌文化，倡求世界和平工程」啟動，行政院長賴清德（前中）率政委徐國勇及衛福部、教育部和原民會主秘或副主委層級人員參加。記者魏翊庭／攝影
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台灣國際幸福家庭促進會致力推廣餐桌溝通，昨宣示「台灣餐桌文化，倡求世界和平工程」...
台灣國際幸福家庭促進會致力推廣餐桌溝通，昨宣示「台灣餐桌文化，倡求世界和平工程」啟動，行政院長賴清德率政委徐國勇及衛福部、教育部和原民會主秘或副主委層級人員參加。記者魏翊庭／攝影
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台灣國際幸福家庭促進會致力推廣餐桌溝通，昨宣示「台灣餐桌文化，倡求世界和平工程」...
台灣國際幸福家庭促進會致力推廣餐桌溝通，昨宣示「台灣餐桌文化，倡求世界和平工程」啟動，行政院長賴清德（左）率政委徐國勇（左2）及衛福部、教育部和原民會主秘或副主委層級人員參加。記者魏翊庭／攝影
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賴清德衛福部教育部

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