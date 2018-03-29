賴清德這個活動每年不缺席 「繼續我的全勤獎」

2018-03-29 09:21 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



致力推廣溝通餐桌文化的台灣國際幸福家庭促進會，昨宣示「台灣餐桌文化，倡求世界和平工程」啟動，行政院長賴清德率政委徐國勇及衛福部、教育部和原民會主秘或副主委層級人員參加，六都也有教育局或社會局出席。

賴清德說，過去擔任台南市長，每年都沒缺席餐桌文化活動，當行政院長也要「繼續我的全勤獎」，用行動具體支持，希望部會一起推廣，原民會要去原民部落、衛福部要進入原民部落、教育部要與各縣市教育局溝通，且外交部也在友邦推。

台灣國際幸福家庭促進會秘書長張坤池表示，餐桌文化（TABLE）字母分別代表「T對話、A接納、B祝福、L傾聽和E共融」，今年工程鎖定老人，阿公阿嬤會重複講話，有整合生命的作用，但年輕人往往嫌煩，所以要促進年輕人去傾聽，多點世代理解。

賴清德說，很佩服創辦人、牧師高俊明，牧師認為種種社會問題，應該從家庭出發，且不是高深莫測的理論，或高不可攀的行動方案，而是在餐桌上能花10分鐘共餐，促進溝通、傾聽或分享等價值。

賴清德表示，這和台灣長期文化有所不同，小朋友常被說有耳無嘴，以往是上而下的，並沒有溝通。他希望不僅僅在台南市，或台灣其他縣市，甚至可以在剛果、肯亞和布吉納法索等友邦推動。昨宣示會上，布吉納法索大使館也派員出席。