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洪孟楷：政客的謊言 都像核二廠2號機跳票

2018-03-29 06:47聯合報 記者楊德宜╱即時報導

核二廠2號機重啟，卻傳出跳電；原能會核管處表示，有些問題檢查不出來，核電廠機組啟動後，才會知道。對此，國民黨文傳會副主委洪孟楷在臉書表示，原能會說對了！就像有些政客的謊言，要執政後才知道！

洪孟楷表示，即便運轉前民進黨政府如何信誓旦旦的保證安全，但是「有些問題要啟動後才知道」，這種沒有百分百確認就運轉，根本讓自許非核家園當神主牌的民進黨無法自圓其說，而原能會至少有件事情說對，如同有些政客的謊言要執政後才知道，蔡英文政府過去在野時說的一堆謊，如今都無法被檢驗，一執政就破功！

洪孟楷表示，蔡英文總統在野時說：「我們已經有一套完整作法，台灣的未來絕對不會遇到缺電的危機。」如今民進黨政府告訴我們「不蓋燃煤電廠會缺電。」蔡英文總統在野時說「電價成本很低，根本不用漲電價。」如今民進黨政府說「電價調漲，5成以上民眾沒感覺。」過去蔡英文總統說「兩岸發展維持現狀。」如今兩岸關係從冷凍變停滯，現狀只剩慘狀。過去蔡英文總統說「不拿勞工的權益開空頭支票。」如今勞基法一年兩修，勞工權益大倒退、前勞長林美珠功成身退走人。

洪孟楷表示，一則則的謊言，都是還沒執政時文青式的辭藻、高空式的闊論，執政還不到兩年，都像核二廠2號機般跳票。所以核二2號機的問題發現了還可以趕快修復；謊言被發現了就要全民有共識來給政客教訓，讓用選票把說謊的政客下架！

核二廠二號機重啟，卻傳出跳電。聯合報系資料照片
核二廠二號機重啟，卻傳出跳電。聯合報系資料照片
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蔡英文民進黨洪孟楷

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