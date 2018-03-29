財團法人法草案 遭質疑院部不同調

立法院司法及法制委員會昨天審查「財團法人法」草案，召委段宜康（右）怒嗆內政部長葉俊榮。 記者曾學仁／攝影 分享 facebook

立法院司法及法制委員會昨天審查「財團法人法」草案，但內政部報告建議排除宗教法人，遭在場民進黨立委質疑行政院與內政部不同調，立委段宜康甚至當著內政部代表的面怒嗆內政部長葉俊榮：「有不同意見，部長就辭職啊。」場面一片尷尬，最後會議主席段宜康裁示先宣讀條文，待下周舉行公聽會後再進行逐條審查。

內政部常務次長邱昌嶽昨天在立院報告時，建議排除宗教財團法人適用財團法人法，並讓宗教團體繼續適用民法，以符合憲法保障宗教自由之意旨，並尊重宗教團體個別教制及傳統規範。段宜康質疑，內政部是否不會再將「宗教團體法」送進立法院？對此邱昌嶽回應，「對，還在和宗教團體持續溝通當中。」

段不滿表示，立法院審查的是行政院版「財團法人法」草案，內政部認為應該排除宗教團體，應前往行政院表達意見，為何在立法院表達不同意見？並直言「有不同意見，部長就要辭職啊！你叫我們怎麼審這部法？」他也當場批評「現在兩個部會（指內政部跟法務部）在這邊表達不同意見，行政院還是一個整體的機關嗎？把我們立法院當什麼啊？」段說完即刻宣布委員會休息一小時，並馬上請行政院代表到立法院說明行政院態度。

行政院副秘書長何佩珊隨即趕赴立法院報告，委員會恢復開會。何當場表示，行政院絕對支持自己提出的院版財團法人法，這部法在立法上分兩個層次，對政府所捐贈的財團法人採高密度管理，對民間財團法人採低度管理，行政院也尊重未來委員會審查的結果。

法務部次長陳明堂指出，宗教團體部分當初交由內政部訂定，但後來內政部因故暫停，在尚未有「宗教團體法」的法源前，就是一律適用「財團法人法」；至於宗教團體到底要不要排除，法務部尊重立委提案。

段宜康則強調，「就是因為我們不夠勇敢，對付惡霸好像很勇敢，遇到『善霸』就沒勇氣。」他說，每次遇到宗教議題就遇到動員抗議、拿選票威脅、買報紙廣告施壓，藍綠都一樣，但如果不嚴格監督宗教團體，政府又有什麼立場要求其他財團法人？無論內政部要另立專法，還是將宗教團體全部納入「財團法人法」，行政院都該拿出態度。

【記者鄭媁／台北報導】立法院司法法制委員會昨天審查「財團法人法」草案。國民黨立法院黨團昨天砲轟，民進黨政府試圖透過「財團法人法」掌控民間財團法人，官派職位，以維護國產為名，行強取民產之實。

國民黨團昨天提出三點立場，支持適度強化政府捐助的財團法人的監督；但反對以監督之名，行奪產之實，不當擴大政府捐助財團法人的範圍；並呼籲政府尊重民間財團法人的獨立自主，監督措施應合憲、合法、合理。