官員：財團法人法是為納管蔣經國基金會

立法院司法及法制委員會昨審查「財團法人法」草案。 記者劉宛琳／攝影 分享 facebook

行政院官員表示，當初研擬財團法人法草案時，主要避免如中技社、蔣經國基金會等，透過修改內部章程稀釋股權改為民間團體，把公產偷渡為私產，從來就不是要針對宗教團體。他不諱言宗教團體法過去引發不少爭議，如何納管或規範宗教團體，目前仍是一個棘手的問題。

去年民間宮廟及佛道信仰等多個團體，結合環保署「減香」、「滅香」的爭議，成功阻擋宗教團體法。宗教團體法已歷近廿年的時間，多次進出立法院仍無功而返，成為命運最為多舛的一部法案。

內政部民政司長林清淇表示，當初考量目前只有民國十八年訂定的「監督寺廟條例」只規範佛、道等宗教，而基督教、天主教等外來宗教卻須依民法規範成立財團法人，為讓各宗教團體都能有平等基礎取得宗教法人的地位，內政部因此擬定這部適用各宗教的專法。

林清淇說，當初創設「宗教法人」這個法人人格的目的，就是避免全然以「財團法人」角度看待，例如，在某派宗教裡，其中領袖被稱為「教主」或「上人」，而不是財團法人的「董事長」，而像天主教，台灣的主教是由教宗任命指派，若依財團法人法卻要另行進行選舉程序。

法務部政務次長陳明堂昨天表示，法務部負責的是財團法人法的研議，至於宗教財團法人應否排除在外，屬於立法委員審查議案的職權，法務部尊重。