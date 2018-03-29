直言集／管不管宗教團體 民進黨進退兩難

2018-03-29 00:07 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇



去年多個宮廟團體以神將遊行方式集結台北凱道表達「捍衛信仰、守護香火」的訴求。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

立法院為了審查「財團法人法」展開激辯，但是否納入宗教團體，卻連行政院、內政部及法務部都有矛盾，讓外界霧裡看花。日前宗教界為了減香、滅香等議題走上凱道，隨後「宗教團體法」十餘場公聽會突然取消，現在內政部再度建議財團法人法排除宗教團體，卻將宗教團體法無限期擱置，雖暴露了內政部碰到爭議就退縮，但也凸顯民進黨推動改革已進退兩難的窘況。

行政院將財團法人法列為本會期優先法案，包括蔣經國基金會、中技社、郵政協會、電信協會等原本不受政府監管的財團法人，未來可能回到政府手上，有些由政府官派董事，有些則可能連董事長都得由政府派任，遭外界不少質疑。而宗教團體則擔憂財務必須公開、信徒捐款要申報所得、財務要列冊接受政府管理，更怕比照財團法人被官派董事掌控。

宗教團體納管一直是「禁忌話題」，只要政府稍有動作就可能引發大量信徒走上街頭，無論藍綠執政都避之唯恐不及。尤其宗教團體納管攸關選票，去年內政部原規劃的全國十餘場宗教團體法立法座談會忽然「喊卡」，內政部的理由是「報名人數太踴躍」，其實根本是宗教群眾壓力太大，內政部只好緊急滅火，猛踩煞車。

民進黨執政後一再以改革為名，向民間團體開刀，而民意不斷呼籲對宗教團體作適當管理，敢堅持的相關單位卻少之又少，正如內政部長葉俊榮遭嗆「有不同意見，就辭職啊」，號稱勇於改革的政府，為何只要碰到選舉與爭議就轉彎？