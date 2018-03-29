蔡總統要求 行政團隊要讓人民有感

2018-03-29 00:07 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ／台北報導



身兼民進黨主席的總統蔡英文昨天出席民進黨中常會，聽取國發會副主委邱俊榮專案報告「今年經濟情勢發展」。 中央社 分享 facebook

身兼民進黨主席的蔡英文總統表示，民進黨執政兩年以來，執政團隊急行軍確實從數字可以看出成績，但如果只講數字，會被外界說成自我感覺良好，冷冰冰的數字，與一般人的實際感受是有落差，她要求執政的行政團隊，必須調整更精確、有力、清楚的論述，讓人民能懂、人民有感。

蔡總統說，政府必須有系統的告知台灣社會經濟表現確實都是正向發展，過去幾個禮拜，她已經主動責成要求相關部會的次長進行全面盤整，比較執政前後的不同，目前大致已整理出十個項目，雖然各項進展無法一步到位，但至少執政團隊一步步往前走做出績效，未來期勉執政團隊應更加努力。

蔡英文指出，經濟變數在今年看起來是外在變數相對較多，操之在我的是內需，內需能不能夠做出成績，靠的就是執政團隊的執行力，執行力需要中央與地方團隊一起努力達成，把內需的績效反應出來。

蔡英文說，今年台灣經濟極有可能在歷史上創造前所未有的狀況，內需將會扮演更為關鍵的角色，甚至比出口更為重要；過去，很多人都認為台灣靠出口來維持經濟成長，但在今年內需則是極有可能變成更關鍵而重要的經濟成長動能，執政團隊務必持續強化整體的經濟動能可以更全觀看清楚改革態勢，讓人民更為有感。

據了解，近來中美貿易戰可能帶來全球經濟變動風險增加，因此，蔡總統昨天在民進黨中常會聽取國發會副主委邱俊榮就今年經濟情勢發展專題報告，特別發表上述談話。黨政人士指出，總統談話，意在告知國人當前台灣經濟情勢向上發展，在中央政府總預算投入及前瞻基礎建設計畫預算在今年陸續啟動後，增添動能，國內內需逐步拉升，政府將有各項積極作為強化國人信心；也有為即將到來的執政兩周年及年底選舉打氣增溫的作用。

蔡總統指出，從數字到真正的人民有實際的感受，是一條漫長的路；如何讓人民有感，是一個問題。感受的第一步是必須聽得懂，行政團隊寫出來的論述，有時候她本人看起來都相對辛苦，而她要求行政團隊必須調整更精確有力清楚的論述，讓人民能懂、人民有感。