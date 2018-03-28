盧秀燕質疑賴揆起薪3萬元 說公股沒做到

2018-03-28 21:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蘇秀慧 ╱即時報導



立委盧秀燕。圖／擷自盧秀燕臉書 分享 facebook

立委盧秀燕28日表示，土銀契約工不到22K，行政院長賴清德說上市櫃公司起薪應調至3萬元，但連公股都沒做到，如何要求民間？

財政部長許虞哲答覆表示，土銀這部分是短期契約工，和約聘僱的性質有些不同。

金管會主委顧立雄則說，根據統計，上市櫃公司聘僱員工，學歷大學以上，平均起薪都有超過3萬元，專科接近3萬元，高中職約2.6萬元 。

許虞哲指出，行庫部分希望朝3億元調整，但高中恐無法達到。

盧秀燕質疑賴清德說要解決低薪，根本是空口說白話，連公股行庫都無法達到賴清德的期望。