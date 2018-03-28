彈劾案是否記名 監院法規會討論無共識

2018-03-28 21:18 中央社 台北28日電



監察院法規研究委員會今天開會討論彈劾案是否改記名投票，與會監委表示，正反意見都有，但由於非全部委員出席，法規會將彙整意見提報下次的談話會討論後再做決定。

監察院6日的談話會討論調卷、記名投票等問題，最後決議，過去已3年沒開過會的法規研究委員會未來將定期召開。

法規研究會今天下午開會，法規會目前12名委員都是舊監委擔任，有多人未出席，新任監委則是列席。新監委蔡崇義領銜提案修改監察法施行細則，將彈劾審查會的不記名投票改為記名投票，參與提案的包括新任11名監委加上舊監委王美玉。

與會人士指出，蔡崇義提出的修正案有幾種方案，包括不記名表決改記名表決，公布審查會表決的同意、不同意票數、公布審查會的會議紀錄和彈劾審查會現場直播等。

與會監委表示，會中正反意見都有，贊成記名投票的意見認為，監委必須負責，除了記名投票，還要有會議紀錄，可在一定期限後再公開；也有監委認為，立法院彈劾總統、副總統是無記名投票，監察院是否真的要改成記名制？記名或不記名，不能用進步或退步的二分法來看。

有監委認為，如此重大變革需要審慎評估，法規會非全數委員出席，應讓所有監委充分表示意見再做成決議。今天會議最後並未做出結論，法規會將正反意見並陳，送交下次談話會繼續討論後，再做決定。

法規會今天由召集人、監察院副院長孫大川主持，監察院長張博雅也出席，但沒有發言。