台嫌涉海外詐騙 外交部籲依國籍管轄處理

2018-03-28 21:17 中央社 台北28日電



圖為中華民國外交部。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

外交部今天表示，針對台灣人涉及跨境電信詐騙案，呼籲相關國家依國籍管轄原則處理，應考量當事人的人權與司法權益，將台籍嫌犯遣返台灣接受司法調查。

2016年4月，中國大陸警方無視台灣抗議，將肯亞偵破的電信詐騙案70多名大陸及台灣籍嫌犯分批遣送至北京關押。這個案件去年7月開庭審理，同年12月在北京市第二中級人民法院一審宣判，其中，涉案44名台灣民眾均有罪。北京市高級人民法院今天二審宣判，2名台籍主嫌張凱閔、林金德仍被判有期徒刑15年。

外交部發言人李憲章今天表示，針對台人涉跨境電信詐騙案，外交部將持續與法務部、陸委會透過兩岸協商管道繼續維護國人合法權益，並要求相關駐外單位全力配合處理，維護國家尊嚴與司法正義。

李憲章說，外交部呼籲相關國家在處理跨境電信詐騙案時，應考量當事人的人權與司法權益，並應依據國際法及國籍管轄原則，將台籍嫌犯遣返台灣接受司法調查。同時，外交部將持續協助國內檢警機關構建合作平台，與相關國家共同打擊電信詐騙與各類犯罪案件。

外交部也再次呼籲國人，切勿抱持僥倖心理赴海外從事非法活動，以免繫獄海外，也嚴重影響國家形象。

對於肯亞案，李憲章說，當年中國政府介入台灣與肯亞政府間的交涉，「以蠻橫無理的方式施壓肯方」，強行將肯亞跨國電信詐騙案涉案台嫌遣送至中國；對中方做法，「外交部表達強烈不滿」。

他指出，案發後，駐南非代表處曾多次派員前往肯亞首都奈洛比（Nairobi）與當地官員交涉，也力洽國際人權團體等從旁協助，籲請肯亞當局根據國際慣例與當事人意願處理。但在中國當局介入下，「肯亞政府做出違反人權及國際慣例的不文明決定，外交部再次表達嚴正抗議，並予以強烈譴責」。

近年台灣人在海外涉詐騙行為被捕有多起案例，遍及東南亞、非洲等，近期也陸續傳出台灣人在西班牙、波蘭、克羅埃西亞、斯洛維尼亞等歐盟國家涉嫌電信詐欺而被捕。