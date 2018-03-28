李登輝：柯文哲頭腦怪怪的 偎來偎去

2018-03-28 20:51 中央社 台北28日電



前總統李登輝。聯合報系記者王彥鈞／攝影 分享 facebook

台北市長柯文哲日前表示認同中國前領導人鄧小平的想法，前總統李登輝今天表示，「頭腦怪怪的，偎來偎去（靠來靠去）」。

李登輝今天對柯文哲的說法與過去不同，他曾於10日下午受邀出席台灣聯合國協進會第8屆第1次會員大會前接受媒體訪問，媒體當時問及，曾任台北市長的李登輝力挺台北市長柯文哲，似乎讓民主進步黨有些尷尬？李登輝表示，沒關係，讓民進黨尷尬才好，「卡認真咧，都沒認真啊！對不對？」應該支持的事就支持，「（柯文哲）市長做得不錯嘛」。

李登輝今天出席「台灣國家聯盟募款餐會」前接受媒體訪問作上述表示。

前總統陳水扁日前在line群組表示，台北市長選舉，民進黨應推自己人，李登輝說，他沒有看法，誰都可以，「反正要推誰是民進黨的事情」；被問到政務委員唐鳳是否適合？李登輝說，他不認識唐鳳。至於會不會幫候選人站台？李登輝則表示不會。

柯文哲日前提到垃圾費隨袋徵收政策，只有在雙北有，因為不能期待台灣大家都齊平發展，在這部分他比較同意鄧小平的想法，「讓一部分的中國人先富起來」。

對此，李登輝認為「他（柯文哲）實在說起來，思想有問題」、「頭腦怪怪的，偎來偎去（靠來靠去），沒有為了台灣。」媒體追問，柯文哲適不適合當台北市長？李登輝則說他不知道，大家要選就選。

此外，新北市長朱立倫日前在中國大陸再度提到九二共識，李登輝表示，九二共識根本就是國民黨一些人在亂講，海峽交流基金會前董事長辜振甫去參加會議（指辜汪會談），但否認這些事情（九二共識）存在，「我就不相信有九二共識，台灣就是台灣，哪有這種事情。」

李登輝稍晚在餐會中演講表示，台灣作為一個國家的事實，非常明確，沒有必要再宣告獨立，他在1999年接受「德國之聲」訪問時，已經講得非常清楚，台灣和中國的關係現在處在一種很特殊的狀態。未來要能夠以台灣之名而「存在」，才是唯一重點。

李登輝認為，面對這特殊的現狀，台灣必須要靠「正名制憲」，透過「公民投票」，來確立台灣人對台灣這個國家的自我認同；日前台灣民意基金會的民調數字顯示，有超過75%的老百姓認為自己是台灣人。現在是拋下一切的成見，全民共同要求政府，追求一個「正常化國家」的時候。