要去蔣又編5千萬修古蹟 柯志恩：這個政府神經錯亂

2018-03-28 19:42 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



立委柯志恩。記者雷光涵／攝影 分享 facebook

立法院教育文化委員會今天審查中正紀念堂107年度基金。國民黨立委柯志恩指出，一名為「古蹟風華再現」的服務升級計畫經費共計5662萬元。但綠營一直鼓吹去蔣化，文化部更大力推動中正紀念堂的轉型正義，有綠委揚言拆除圍牆以符空間解嚴，還有主張提案廢止中正紀念堂的古蹟身分，更有想參選市長的立委表示要把中正紀念堂改成菜市場。既然民進黨對此建築意見紛陳、更想去之而後快，又何必花大錢，搞什麼「古蹟風華再現」？

柯志恩指出，民進黨政府如火如荼進行中正紀念堂的轉型正義，預計5月召開公民會議，提出草案後再開公聽會討論，最後由行政院決定此建築的命運。因此她提案全數刪光，中正念堂管理處處長解釋5千多萬元經費，包括兩個魚池改善工程2800萬元，以及2132萬元辦理迴廊屋頂琉璃瓦工程。前者因魚池下方是林森南路的地下道，涉及公共安全，尚有修繕的迫切性，但花2千多萬元整修迴廊，有必要嗎？

柯志恩認為，當今政治氛圍下，中正紀念堂前途未卜，但年底前應可答案揭曉，然而，誰敢保證中正紀念堂明年後將變成什麼面貌？花2千多萬元整建迴廊會不會白忙一場、徒增浪費？魚池漏水牽涉公安，2800萬可以放行，但迴廊琉璃瓦只是顧及美觀，今年大肆整修，誰敢保證明年不會再花大錢拆毀？她建議應保留2132萬元經費，等中正紀念堂轉型定案，確定不會拆除迴廊再動支經費，以免納稅人的錢被虛擲濫用。

不過，柯志恩也說，在綠委護航下，這筆經費通過了。她要彰顯的是，這個政府神經錯亂，一方面要去蔣轉型、貶抑這個建物，一方面又要花數千萬的納稅錢搞什麼「風華再現」。其實，要拆要毀，不如早早拍板，以免整天製造爭議，花大錢整修，最後再花大錢破壞，中正紀念堂哪奢望什麼風華再現，能安穩度過轉型正義的政治風暴，也就「阿彌陀佛」了。