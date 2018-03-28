李登輝：若不能成為正常化國家 永遠內耗、對立

2018-03-28 19:38 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



前任總統李登輝。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

前總統李登輝晚間出席一項活動時，引用英國經濟學家舒馬赫(E.Schumacher)「一個經濟體系如果欠缺政治獨立與國家認同，就無法談經濟發展。」表示，當政府在全力追求經濟發展之際，如果不能成為一個正常化國家，台灣將會永遠處在內耗與對立的矛盾衝突之中。

李登輝今天出席台灣國家聯盟募款餐會時，做上述表示。他說，台灣想要成為一個正常化的國家，路途還很長，這是一代又一代，國家領導者的責任與義務；堅持民主價值、聆聽民意、確立目標、整合意見、魄力執行。每一任領導人必需向全民報告，自己任期內，打算要完成哪些「國家正常化」工作，這是執政者跟台灣人民，永遠不變的契約協定。

李登輝也強調自己在總統任內，終止動員戡亂時期、軍隊國家化、中央地方縣市長跟民代全面改選、總統由人民直選、凍結台灣省政府的種種改革。在不同時期，用不同的作法，一步一腳印，務實向「國家正常化」的目標前進。前一陣子，台灣民意基金會的民調數字顯示，有超過七成五，台灣四分之三的老百姓，認為自己是台灣人。現在是大家拋下一切的成見，全民共同要求政府，追求一個「正常化國家」的時候已經到了。

李登輝表示，決定一個國家興衰，主要的因素，是必須建立在強而有力的領導、明確的國家目標，以及國民對自己的國家有強烈的認同。

李登輝說，台灣作為一個國家的事實，非常明確，沒有必要再宣告獨立。他在一九九九年接受「德國之聲」訪問時，已經講得非常清楚，台灣和中國的關係現在處在一種很特殊的狀態。未來要能夠以台灣之名而「存在」，才是唯一重點。所以，面對這特殊的現狀，必須要靠「正名制憲」，透過「公民投票」，來確立台灣人對台灣這個國家的自我認同。