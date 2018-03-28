親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
核二2號機跳機
北農人事案紛擾
國土計畫新變革
軍人年改求共識
藍綠各黨拚選戰
深澳電廠案過關
兒虐漏洞怎麼補
政治
軍事
綜合

核二2號機重啟跳電 原能會：有些問題要啟動後才知道

賴揆支持餐桌文化 促進社會安定

2018-03-28 20:41中央社 新北28日電

行政院長賴清德今天表示，餐桌文化有助於家庭和諧，他也呼籲社會在中餐、晚餐時多與孩子共餐，給予傾聽和祝福，有助於社會安定。他請原住民族委員會、教育部一起推餐桌文化。

賴清德今天下午出席在輔仁大學舉辦的2018年「台灣餐桌文化 倡求世界和平」系列工程啟動儀式。

他向在場參加的學子致詞時表示，很高興受邀參加台灣國際幸福家庭促進會活動，以往在台南市長任內都參加，這次也與會可見是全勤。

賴清德說，感謝促進會創辦人高俊明為台灣自由與人權奮鬥，高俊明並觀察，應從家庭出發解決社會種種問題。他希望促進會宗旨推的更順利，造福更多家庭，讓社會更安定。

他說，在台南市長任內就感動高俊明所推動的解決社會問題的方法，不是高深莫測的行動，也不是高不可攀的方案，而是簡單的在家庭午餐、晚餐花10到15分鐘全家人共餐。

賴清德說，透過共餐充分執行對話、接納、祝福、傾聽、共融的「TABLE」理念。這理念與長期台灣社會文化不同。台灣社會常會要求小孩「有耳無嘴」，往往是單向管教，沒有對談、很少祝福。

尤其，台灣社會的男性長輩在感情經營更是粗枝大葉，彼此感情愈來愈疏離，但透過餐桌文化簡單的方式，可以解決嚴肅的社會問題。

賴清德說，看見促進會往前邁進，不是只有在台南市推動國際幸福家庭，更向布吉納法索、印度等友邦或國家推動，將來也計畫邀請邦交國孩子與台灣孩子舉辦文化會議與高峰會議。

致詞時，賴清德說，要以具體行動支持此活動，希望相關部會推廣，外交部協助邦交國推動，原住民族委員會在原住民家庭推動共餐時，傾聽孩子的話並給予祝福鼓勵。教育部也在各縣市教育局好好推動，持之以恆就可以讓每的家庭與每一孩子融洽生活，社會自然收到安定效果。

今天的對談由台灣國際幸福家庭促進會秘書長張坤池與輔仁大學神父、來賓、民意代表，分享長輩在餐桌上的生命對話。

原住民族委員會副主委伊萬‧納威受訪表示，將在都市與原鄉共同協助推動，讓孩子在餐桌上可以與長輩互相溝通，減少誤入歧途的機會。

賴清德原住民

相關新聞

「爺們」掛嘴邊 沒個官樣的管中閔

2018-03-28 16:19

國共論壇無備案是因吳郝心結？ 郝龍斌：不是事實

2018-03-28 14:24

葉毓蘭：政績再爛民調再低 民進黨也難下台

2018-03-28 08:24

賴清德指多數人薪水有漲 孫大千：迷信數字失民心

2018-03-28 08:11

小英官邸隨扈清槍誤擊 江啟臣：扁政府也發生過

2018-03-28 08:10

吳寶春在陸展店遭諷 洪孟楷：該檢討的是蔡英文

2018-03-28 06:38

盧秀燕質疑賴揆起薪3萬元 說公股沒做到

2018-03-28 21:26

李登輝：柯文哲頭腦怪怪的 偎來偎去

2018-03-28 20:51

阿扁勇哥物語頻開砲 羅智強：蔡英文「黔驢技窮」

2018-03-28 20:16

要去蔣又編5千萬修古蹟 柯志恩：這個政府神經錯亂

2018-03-28 19:42

李登輝：若不能成為正常化國家 永遠內耗、對立

2018-03-28 19:38

侯友宜提皮箱見吳淑珍？ 陳水扁：子虛烏有！

2018-03-28 19:19

影／立院「龍椅」給誰坐 立委、助理霧煞煞

2018-03-28 17:25

蔡總統官邸槍響案 肇事人員記申誡2支

2018-03-28 17:24

中美貿易戰台得利？ 孫大千批賴清德：不食人間煙火

2018-03-28 16:33

吳敦義：國共論壇要對兩岸有幫助 不是「大拜拜」

2018-03-28 16:25

蔡正元：李應元當年倡遷移松機 遭馬英九歪理打腫臉

2018-03-28 16:20

蔡英文：兩年執政可看出成績 但只講數字冷冰冰

2018-03-28 16:18

影／砲口一致對柯 錕P拜訪鍾小平

2018-03-28 16:01

國台辦爆料黃國昌岳父在陸投資 時力：明顯套招

2018-03-28 15:49

習金會凸顯蔡政府對外僵硬 鍾沛君：讓台像廉價小跟班

2018-03-28 15:47

被疑赴中國大陸也未報備 陳菊說話了

2018-03-28 15:45

網傳年改會不寄重審處分 銓敘部澄清：錯誤說法

2018-03-28 15:41

轉型還需要兩千萬修中正紀念堂迴廊？ 文化部：公安問題

2018-03-28 15:36

影／帳篷恐被拆 八百壯士揚言抗爭遍地開花

2018-03-28 15:16

勞檢人力北台灣缺很大 勞動部：年底補足

2018-03-28 14:48

綠委批內政部是笨蛋 花敬群：絕不承認

2018-03-28 14:38

藍委爆料 總統官邸去年傳槍響 離蔡英文僅50公尺

2018-03-28 14:11

台旅法推手羅伊斯訪台 鄭文燦讚：台灣最好的朋友

2018-03-28 13:55

院版財團法人法 藍委批濫權違憲的東廠法案

2018-03-28 13:51

勞檢員薪資待遇比業界差 勞動部長：會努力

2018-03-28 13:45

國安局證實 特勤人員於總統官邸槍枝走火、已遭調職

2018-03-28 13:20

內政部與政院對宗教法人態度不一 段宜康要葉俊榮辭職

2018-03-28 12:17

總統警衛官擊發槍隻 國安局：絕不寛貸

2018-03-28 12:07

加速重建危老住宅 綠委提修法放寬建築放款限制

2018-03-28 11:33

促轉會將成立 雷倩：盼黨產會盡快返還查扣資料

2018-03-28 11:26

藍營觸陸第二管道？ 朱立倫：大家都可當管道

2018-03-28 10:53

盧秀燕：鐵幕國會 讓外國訪客留下負面印象

2018-03-28 10:41

藍委不滿財團法人法強奪民產 綠願讓步開公聽會

2018-03-28 09:58
看更多

熱門文章

陸戰隊幫採收洋蔥 基層怒：田裡只有兵沒農工

2018-03-28 06:47

扯！核二2號機併聯一天就有意外 13時25分自動安全停機

2018-03-28 15:13

影／桃市長民調輸 楊麗環怒離席：我不相信這樣的民調

2018-03-28 10:12

退軍瘋傳上將批軍改文 八百壯士今護帳篷展開陣地戰

2018-03-28 01:57

周刊爆小英官邸警衞官清槍撃發實彈 副侍衛長扛責提前退伍

2018-03-28 08:24

國民黨桃園市長初選陳學聖出線 楊麗環認不公憤離席

2018-03-28 10:11

吳寶春在陸展店遭諷 洪孟楷：該檢討的是蔡英文

2018-03-28 06:38

顛覆陸媒說法！來台見男友父母 陸女：沒感覺仇中

2018-03-28 13:12

國土計畫出爐 全國農地大減10餘萬公頃

2018-03-27 23:44

第一槍？深澳電廠環評惹議 鄭文燦：新北數據屬實就反對建廠

2018-03-28 11:05

年薪250萬請來一個實習生？北農「神隱少女」 的感謝卡 寫了這些話

2018-03-28 10:00

北農董事會 陳景峻「出手」保住吳音寧總座

2018-03-28 17:54

拚募兵 年改草案優惠新制校級軍官各階計算法曝光

2018-03-28 06:44

宜蘭驚句王陳金德 飆天飆地 這回怒飆救國團

2018-03-28 09:00

民進黨bye bye！蘇煥智確定退黨了 無黨籍身分選北市長

2018-03-28 14:41

北農常董張永成酸：吳音寧適合去當理貨員

2018-03-28 15:39

羅東鎮社團補助遭查 孫大千：為打擊對手把格局做小

2018-03-28 13:07

被疑赴中國大陸也未報備 陳菊說話了

2018-03-28 15:45

賴清德指多數人薪水有漲 孫大千：迷信數字失民心

2018-03-28 08:11

國台辦爆料黃國昌岳父在陸投資 時力：明顯套招

2018-03-28 15:49

核二2號機才重啟就跳機 核終戰神：政務官勿拿下屬墊背

2018-03-28 16:08

葉毓蘭：政績再爛民調再低 民進黨也難下台

2018-03-28 08:24

要去蔣又編5千萬修古蹟 柯志恩：這個政府神經錯亂

2018-03-28 19:42

新聞眼／軍人年改 中上校以上影響較大

2018-03-27 23:59

遼寧號率大艦隊南海秀肌肉 國軍研判針對越南

2018-03-28 12:10

不當更名後...瑞典外交部稱瑞台友好沒變

2018-03-28 04:10

選新北市長？蘇貞昌、游錫堃鬆口了...

2018-03-27 23:59

民調支持率勝出 陳學聖：民調若作假一定重新來過

2018-03-28 11:10

核二廠2號機重啟後即停 新北市府嚴正譴責

2018-03-28 17:09

蔡英文：兩年執政可看出成績 但只講數字冷冰冰

2018-03-28 16:18

【即時短評】深澳非蓋不可？ 因為民進黨跳票比跳電好

2018-03-28 13:40

楊麗環質疑桃園市長民調不公 黨中央：參選人風度問題

2018-03-28 11:50

【重磅快評】要查林姿妙的帳 陳金德在盤算什麼？

2018-03-28 16:59

【重磅快評】核二重啟併聯 蔡政府轉進「非非核家園」

2018-03-28 09:47

2號機跳電…環團：誰審核誰負責 原能會高層急赴總統府

2018-03-28 16:55

全國農會總幹事張永成 要吳音寧下台

2018-03-28 14:43

最後拼圖 屏東縣長國民黨鎖定前客委會副主委李朝明

2018-03-28 01:58

退伍軍人任公職只能領基本工資？綠委強調是誤傳

2018-03-27 22:08

基隆市長傳黑馬？無黨議員張耿輝表明民調後宣布

2018-03-28 12:24

從米其林到迪士尼 立委把賴揆變萬應公

2018-03-28 15:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top