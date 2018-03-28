賴揆支持餐桌文化 促進社會安定

2018-03-28 20:41 中央社 新北28日電



行政院長賴清德今天表示，餐桌文化有助於家庭和諧，他也呼籲社會在中餐、晚餐時多與孩子共餐，給予傾聽和祝福，有助於社會安定。他請原住民族委員會、教育部一起推餐桌文化。

賴清德今天下午出席在輔仁大學舉辦的2018年「台灣餐桌文化 倡求世界和平」系列工程啟動儀式。

他向在場參加的學子致詞時表示，很高興受邀參加台灣國際幸福家庭促進會活動，以往在台南市長任內都參加，這次也與會可見是全勤。

賴清德說，感謝促進會創辦人高俊明為台灣自由與人權奮鬥，高俊明並觀察，應從家庭出發解決社會種種問題。他希望促進會宗旨推的更順利，造福更多家庭，讓社會更安定。

他說，在台南市長任內就感動高俊明所推動的解決社會問題的方法，不是高深莫測的行動，也不是高不可攀的方案，而是簡單的在家庭午餐、晚餐花10到15分鐘全家人共餐。

賴清德說，透過共餐充分執行對話、接納、祝福、傾聽、共融的「TABLE」理念。這理念與長期台灣社會文化不同。台灣社會常會要求小孩「有耳無嘴」，往往是單向管教，沒有對談、很少祝福。

尤其，台灣社會的男性長輩在感情經營更是粗枝大葉，彼此感情愈來愈疏離，但透過餐桌文化簡單的方式，可以解決嚴肅的社會問題。

賴清德說，看見促進會往前邁進，不是只有在台南市推動國際幸福家庭，更向布吉納法索、印度等友邦或國家推動，將來也計畫邀請邦交國孩子與台灣孩子舉辦文化會議與高峰會議。

致詞時，賴清德說，要以具體行動支持此活動，希望相關部會推廣，外交部協助邦交國推動，原住民族委員會在原住民家庭推動共餐時，傾聽孩子的話並給予祝福鼓勵。教育部也在各縣市教育局好好推動，持之以恆就可以讓每的家庭與每一孩子融洽生活，社會自然收到安定效果。

今天的對談由台灣國際幸福家庭促進會秘書長張坤池與輔仁大學神父、來賓、民意代表，分享長輩在餐桌上的生命對話。

原住民族委員會副主委伊萬‧納威受訪表示，將在都市與原鄉共同協助推動，讓孩子在餐桌上可以與長輩互相溝通，減少誤入歧途的機會。