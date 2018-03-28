侯友宜提皮箱見吳淑珍？ 陳水扁：子虛烏有！

2018-03-28 19:19 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



宣布參選新北市長的前副市長侯友宜，被前新北市議員金介壽指控曾帶皮箱見前總統陳水扁的夫人吳淑珍，陳水扁今發新勇哥物語為吳淑珍抱屈，指吳淑珍宅在高雄，足不出戶也中槍，此事是無端指控、子虛烏有的扭曲誣陷。

爭取國民黨新北市長提名的金介壽，日前爆料侯友宜曾拿一只皮箱進官邸見吳淑珍，要求侯面對質疑說清楚講明白。對此，侯友宜曾回應，選舉過程中很多抹黑跟造謠，他能夠當上刑事警察局局長、警政署長，內心坦蕩蕩，接受社會的公斷。

陳水扁今也透過新勇哥物語，指金介壽無端指控侯友宜曾提皮箱見吳淑珍，這是子虛烏有的扭曲誣陷。還揶揄金介壽「會不會是阿扁在市長任內，將總統府前面的「介壽路」改名為「凱達格蘭大道」，害他也要跟著改名為「金凱道」，因而懷恨在心？」

扁「新勇哥物語58集」全文如下：

勇哥：新北市國民黨市長候選人黨內初選競爭激烈，吳淑珍宅女遠在高雄，足不出戶也中槍。那一位金介壽無端指控侯友宜曾提皮箱見吳淑珍，這是子虛烏有的扭曲誣陷。

勇弟：會不會是阿扁在市長任內，將總統府前面的「介壽路」改名為「凱達格蘭大道」，害他也要跟著改名為「金凱道」，因而懷恨在心？

小花：記得2000年，李前總統夫人曾文惠被新黨立委誣指用皮箱運送美金出國，經曾文惠提告，經過調查根本就沒有的事，還被吵得沸沸揚揚！

勇弟：更扯的是紅衫軍之亂時，小茜們曾經抹黑阿扁用多支皮箱運送美金折合台幣14億元到帛琉洗錢，後來特偵組偵結不起訴。事發後空軍一號的機組員說，真相是當年的皮箱是隨團採訪媒體裝箱的攝影器材。

勇哥：細數出國帶最多皮箱的，應該是前第一夫人蔣宋美齡，但沒人會相信整架專機的皮箱都只裝衣服而已吧？