台片中國上映被擱置 文化部：問題仍在審批

2018-03-28 19:22 中央社 台北28日電



中國先前才宣布31項對台措施，但中國國台辦今天卻指出台片「強尼．凱克」上映問題被擱置，文化部今天表示，這凸顯兩岸文化內容產業交流的核心問題，仍在於中國審批制度需符合其政治意識形態。

中國國務院台灣事務辦公室在2月28日主動宣布31條對台措施，企圖藉此吸引台灣企業、社團、藝文業等領域人士前往中國發展，其中包括明訂中國電影發行機構、廣播電視台等引進台灣生產的電影、電視劇不做數量限制。

不過今天卻傳出中國網民針對主演台灣電影「強尼．凱克」的演員柯宇綸，指稱他主張台獨，中國國台辦發言人安峰山今天證實，「強」片在中國的「上映問題已經被擱置」。

安峰山說，中國有關主管部門已經掌握這一情況，且表示「不會允許持台獨立場和具有台獨言行的台灣藝人參與的影片，在大陸上映。」

文化部表示，在中國公布對台31項之後，發生國片「強尼‧凱克」在中國的上映被擱置一事，凸顯了兩岸文化內容產業交流之核心問題，仍在於中國政府的審批制度需符合其政治意識形態，且其審批範圍已從產品本身，延伸到台灣業者、藝人、藝文工作者日常的表意自由，造成欲與中國合作的台灣業者莫大壓力及風險。

面對中國的作為，文化部長鄭麗君強調，唯有尊重表意自由、創作自由，才能真正促進文化交流、相互了解與合作；而產業的交流合作也需摒除政治目的，並以對等互惠為原則，方能提供藝文工作者良好的創作環境。

日前圖文作家厭世姬才遭中國網友指為台獨作家，「厭世動物園」在中國大陸出簡體版，在中國遭下架，書名還更改為「好氣啊，可是還要保持微笑」，書封圖的雞更從原來比中指，改為V勝利符號。厭世姬日前無奈形容「整個經歷非常符合厭世的精神」，並認為「如果台獨才能比中指，那我還是台獨好了。」