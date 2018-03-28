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影／立院「龍椅」給誰坐 立委、助理霧煞煞

2018-03-28 17:25聯合報 記者周志豪╱即時報導

立法院的大家長是立法院長，但立法院議場中，在院長的議長大座左手邊，卻長期放著一座真正「龍椅」，恭候國家元首到訪時使用。不過立法院內不少立委、助理與記者都不知情，常錯誤以為該座位是給副院長或外國總統使用，甚至有人認為是紀念席。

國民大會廢除，職能整併入立法院後，依據憲法增修條文規定，「立法院於每年集會時，得聽取總統國情報告。」也從這時候開始，立法院院長左手旁的位置，就被規畫為總統到訪時使用的保留席，平時開會時不會有人去坐。

我國國會從二院制改為一院制後，2004年9月民進黨籍前總統陳水扁曾主動表達到立法院針對有關國防軍購、台灣參與聯合國等重大政策發表國情報告，並將咨文送到立法院，但遭當時在野、國會多數的國民黨團拒絕。

2015年11月國民黨籍前總統馬英九與大陸國家主席習近平在新加坡「馬習會」後，馬也曾主張，只要立法院邀請，非常願意到立院說明「馬習會」成果，但這次換在野的民進黨團反對。

去年6月，重新在野的立院國民黨團要求民進黨籍總統蔡英文到立院報告中華民國與巴拿馬斷交案，但全案最後也不了了之。

不過有趣的是，立法院雖然設有「龍椅」，不僅經常出入立院的助理或記者不一定知道，遭遇朝野立委在主席台發生攻防衝突時，「龍椅」頓時成擋路的障礙物，人見人厭，反成見證我國政治民主轉型後隱形象徵。

有趣的是，立法院除備有國家元首到訪預備席「龍椅」，外國元首若到訪，也有預先規畫位置，就是現在行政院長到立院備詢時座位。

立院院長的大座左邊，長期放著一座「龍椅」，恭候國家元首到訪時使用。攝影／記者周志...
立院院長的大座左邊，長期放著一座「龍椅」，恭候國家元首到訪時使用。攝影／記者周志豪
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