【重磅快評】要查林姿妙的帳 陳金德在盤算什麼？

2018-03-28 16:59 聯合報 主筆室



宜蘭縣代理縣長陳金德無疑是最不甘寂寞的代理縣長了！雖與無緣參與下屆宜蘭縣長選戰，但卻比獲提名的陳歐珀還積極，從旁發動助攻，下令主計單位查羅東鎮長林姿妙的帳，連救國團頒給青年的獎狀有他名字，他都也有意見，不僅「深以為恥」，還說要查救國團的不動產有沒有問題，有這樣的企圖心，綠營高層應該會再度重用他才是。

陳金德因815跳電風波丟掉中油董事長的寶座，靠著菊姐的照顧，未久他就搶到宜蘭代理縣長的位子，求官的能力讓人刮目相看，本來，下屆宜蘭縣長之位也只是一步之遙，未料，人算終不如天算，農舍、農地風波讓澆滅他的縣長夢，反被陳歐珀捷足先登了。

不過，陳金德的企圖心未因未獲民進黨提名而稍減，最近一例是深澳電廠的環差案，環評案通過當天，人在國外的他馬上在臉書貼文「宜蘭人不受這種氣」，堅決表示不接受環差報告，搶著表態呼應民意。

但是，話才沒說多久，聽到行政院長賴清德「乾淨的煤」的論調出籠，他馬上改絃易轍，支持興建深澳電，給賴揆一個溫暖擁抱，髮夾彎之大，在綠營陣中當屬翹楚；不單如此，他還回頭批那些反對深澳電廠的人都是政治考量，選舉操作比較多，如此政治身段，政壇少有，怪不得連時代力量都要批他背棄「宜蘭價值」。

無可諱言，陳金德頗有創造議題的能耐，在深澳電廠得不了分，他轉而盯上羅東鎮公所的社團補助，在縣務會議中表示他「聽說」羅東鎮長林姿妙親口承諾補助其他鄉鎮市的社團，他馬上還下令主計處單位組成專案小組查帳。

路人皆知，如果林姿妙不是獲得國民黨提名參選下屆宜蘭縣長，陳金德是不會對羅東鎮公所補助社團的經費有興趣，他衝著林姿妙而來，擺明就為陳歐珀輔選，利用行政手段讓林姿妙綁手綁腳，陳金德如此行事，倒也不是基於同黨情誼，說穿了，還是為了自已的仕途著想，如果陳歐珀這一仗輸得難看，菊姐有再大的能耐，又能為他再覓得什麼好位子？陳金德只是自求多之福罷了。