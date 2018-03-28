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中美貿易戰台得利？ 孫大千批賴清德：不食人間煙火

2018-03-28 16:33聯合報 記者劉宛琳鄭媁╱即時報導

前立委孫大千。 圖／聯合報系資料照片
前立委孫大千。 圖／聯合報系資料照片
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中美貿易戰開打，行政院長賴清德昨在立法院施政總質詢時表示，要藉此得到對台灣有利的事情。前立委孫大千說，從賴清德院長評論美中貿易戰的論述，不難看出民進黨政府仍然不能擺脫「統獨掛帥」的思考模式，這樣的政黨，恐怕沒有能力和資格帶領台灣面對新時代的挑戰。

孫大千說，賴清德認為中美貿易戰開打，台灣要能藉此得到「對台灣有利的事情」，這完全是一句「不食人間煙火」的「鬼話」，美國和大陸是台灣最大的兩個出口市場，兩強相爭，怎麼可能讓台灣有利？

孫大千表示，政府的首要之務，應該是評估對產業所造成的衝擊和影響，提供協助與輔導，同時，全面展開對陸及對美的談判，希望台灣能夠置身事外，不受波及。不是嗎？

賴清德昨天進一步說，「如果美中貿易戰無法解決的話，勢必讓台商離開中國前往美國，甚至回到台灣，因此美中貿易大戰有助分散台灣投資風險。」

孫大千批評，這更是一個不折不扣，一廂情願的「愚蠢邏輯」。賴清德以為台商的事業可以說結束就結束嗎？工廠說搬就搬嗎？還是從大陸搬去美國，或是搬回台灣，又不是玩樂高積木。就算是搬家都沒有這麼簡單，遷廠所付出的龐大支出，是可以向政府申請全額補助嗎？

孫大千說，更重要的是，台商之所以在大陸設廠打拼，是因為考量到產業聚落，以及生產成本。賴清德憑什麼要他們遠離產業鏈，然後大老遠的跑去美國，或是遷回台灣呢？所增加的生產成本，蔡英文或是川普會補貼他們嗎？

孫大千表示，這麼簡單的道理，他相信賴清德冷靜思考後不會看不清楚，也不可能想不明白。「只是可惜當你滿腦子都是台灣獨立的信仰時，美中貿易大戰自然成為了台獨勢力藉機逼迫台商撤出大陸的大好機會。」

孫大千說，當民進黨正在幸災樂禍的利用這個天上掉下來的禮物來貫徹台獨理念時，台灣的產業布局和經貿實力卻成為你們眼中不值一顧的祭品和犧牲品。

孫大千賴清德台商

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