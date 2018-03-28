蔡英文：兩年執政可看出成績 但只講數字冷冰冰

2018-03-28 16:18 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



總統蔡英文。 記者陳秋雲／攝影 分享 facebook

身兼民進黨主席的蔡英文總統今天表示，民進黨執政以來，兩年執政團隊的急行軍確實從數字可以看出成績，但是，如果只講數字，會被外界說成自我感覺良好，冷冰冰的數字，與一般人的實際感受是有落差，她要求執政的行政團隊，必須調整更精確、有力、清楚的論述，讓人民能懂、人民有感。

蔡總統說，台灣的經濟在朝正向成長發展，將2016年520執政前後的狀況來相比，台灣社會整體面貌確實改變不少，政府必須有系統的告知台灣社會，經濟表現確實都是正向發展。

不過，蔡總統表示，經濟的發展是有變數的，而操之在我的部分，我們必須全力以赴，經濟變數在今年看起來，外在的變數相對較多，而操之在我們的是內需，內需能不能做出成績，靠的就是執政團隊的執行力，執行力需要中央地方團隊一起來戮力達成，把我們內需的績效反應出來。

蔡總統說，今年台灣經濟極有可能在歷史上創造前所未有的狀況，也就是內需將扮演更為關鍵的角色，甚至比出口更為重要，過去很多人都認為台灣靠出口維持經濟成長，但在今年，內需則極有可能變成更為關鍵而重要經濟成長動能，而這必須考驗執政團隊的執行力，執政團隊務必把經濟動能持續強化，讓改革的態勢可以全觀看得更清楚，讓人民更為有感。

蔡總統表示，過去兩年多，前任行政院長林全到現在的賴清德都非常的辛苦，每天面臨不同的新挑戰，但人民已經把責任交付給民進黨，民進黨就必須全力以赴。

蔡總統指出，從數字到真正的人民有實際的感受，這是一條漫長的路，通常要進行全面性經濟結構的改革及台灣經濟動能累積及再現，這需要相對較長的時間，民進黨執政以來，兩年執政團隊的急行軍確實從數字可以看出成績，但是，「如果我們只講數字，會被外界說成自我感覺良好」，「因為冷冰冰的數字，與一般人的實際感受是有落差」。

蔡總統說，民進黨從執政到現在，不論是過去的累積，到我們實際的預期，數字確實都不會太差，但是，如何讓人民有感，就是一個問題。感受的第一步是必須聽得懂，行政團隊寫出來的論述，有時候她統本人看起來都相對辛苦，而她要求行政團隊必須調整更精確有力清楚的論述，讓人民能懂、人民有感。

蔡總統表示，過去幾個禮拜，她已經主動責成要求相關部會的次長，進行一次全面的盤整，比較執政前後的不同，目前大致已整理出十個項目，雖然各項進展無法一步到位，但至少執政團隊一步步往前走做出績效，未來期勉執政團隊更加努力。