國台辦爆料黃國昌岳父在陸投資 時力：明顯套招

2018-03-28 15:49 聯合報 記者 聯合報 記者 許家瑜 ╱即時報導



時代力量黨主席黃國昌。聯合報系資料照片／記者高彬原攝影 分享 facebook

國台辦發言人安峰山在今天舉辦例行記者會爆料，黃國昌的岳父曾在2007年3月和2009年3月先後在中國註冊成立了農業研發公司和汽車配件公司。

安峰山強調，凡走過必留痕跡，在哪裡投資都是有相關程式的，不可能不留下記錄，也不是隨便可以否認的。

對此，時代力量發言人李兆立表示，是否有進行投資，早在2015年12月27日，大選前夕就已召開記者會完整說明過。國台辦今天為了幫抹黑報導敗訴的旺中集團出氣，在記者會上明顯預先套招的一搭一唱，只證明了當時反旺中媒體巨獸，是正確的。