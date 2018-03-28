總統官邸傳槍響 立院國防委員會4月2日專案報告

2018-03-28 15:20 中央社 台北28日電



蔡總統官邸。圖／聯合報糸資料照片 分享 facebook

總統蔡英文官邸槍響案，立法院外交及國防委員會召委、中國國民黨立委呂玉玲表示，已通知發文4月2日針對總統府特勤維安出包個案與制度面檢討進行專案報告。。

鏡週刊今天報導，蔡總統居住的永和官邸去年12月初爆發槍擊案，一位負責官邸維安的上尉警衛官在例行勤教後，竟在清槍時實彈擊發，雖未造成人員傷亡，但當時蔡總統正在寓所2樓處理公務，距離槍擊地點不到50公尺。

事發後也輾轉聽到消息的國民黨籍立委江啟臣今天上午接受媒體訪問時表示，1月時得到這訊息，當初是半信半疑，沒有特別查證，但到2月聽到總統府副侍衛長林文豪提早退伍，他才開始懷疑這訊息可能是真的。

江啟臣說，發生這樣事情，國安局應誠實向國人報告事情原由，這涉及國家元首安全維護，不能馬虎，不應鴕鳥心態遮掩，更不能黑箱掩蓋、息事寧人、官官相護；這在國家元首安全維護上，算是很大紕漏，而非小瑕疵。

呂玉玲下午接受中央社訪問表示，總統官邸維安出包是非常嚴重的事件，怎能輕忽，距離總統官邸僅50公尺傳出槍響，甚至傳出吃案，4月2日將邀請總統府特勤室、國安局、警政署、憲兵指揮部等相關單位到立法院外交及國防委員會進行專案報告，等報告結束後，釐清相關爭議再決定究責層級。

立法院外交及國防委員會召委、民進黨立委王定宇也向中央社記者表示，誠實是上策，才能解決問題，希望國安局與特勤中心把事情的來龍去脈好好報告清楚，若涉及機密，可以秘密報告；他也認為，國安局對特勤中心的管理應要加強，並檢討管理上是否出現鬆散的狀況。因此，會針對上述2個部分，邀請相關單位來做說明。

王定宇說，外交及國防委員會會針對此事排專案報告，因為這是大事，不是小事；至於是哪一位召委來安排，都沒有關係。