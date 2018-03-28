綠委批內政部是笨蛋 花敬群：絕不承認

2018-03-28 14:38 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



民進黨立委施義芳(右)在內政委員會質詢內政部次長花敬群(左)。記者林麒瑋／翻攝 分享 facebook

立法院內政委員會今日上午進行「都市危險及老舊建築加速重建條例」增訂第10之1條文草案的法案審查與詢答，民進黨立委施義芳質詢內政部次長花敬群，要求花為危老條例推行不力下台負責，更批評內政部都是「笨蛋」，一直關在象牙塔裡想政策。花敬群回應，絕不承認我們是笨蛋，強調政策不該胡亂加碼，（下台）不是我能夠決定的。

施義芳表示，危老條例通過至今8個月，全國屋齡30年以上共384萬戶，目前內政部才核定3案，未來是否會大幅改善？花敬群說，這3案並不是3戶，像新北市那件案子基地就有1000坪以上，可能有50戶、60戶，而384萬戶不是可以馬上做，可能要花20年、30年，今年目標是實施500件。

施義芳說，新北市府直接給危樓重建50％的容積獎勵，相較內政部的危老條例更具誘因，批評內政部總是講不聽。施直言，民眾不是笨蛋，新北市民跟建商一定會選擇用地方政府的獎勵，批評花敬群都關在象牙塔裡。

施義芳問花敬群，若一年後危老條例還是只有核定幾個案件，「你要不要下台？」花敬群說，這不是他能決定的。施義芳說，「什麼不是你能決定，整個政策都是你在推動」，花敬群說，他很有信心可以做到，民間也熱切期待這件事情，民眾對法案非常認同，「我完全不眷戀官位」。