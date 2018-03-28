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台旅法推手羅伊斯訪台 鄭文燦讚：台灣最好的朋友

2018-03-28 13:55聯合報 記者張裕珍╱即時報導

台灣旅行法重要推手、美國聯邦眾議員羅伊斯搭乘華航從美國安大略直飛桃園國際機場班機抵台，桃園市長鄭文燦昨晚在歡迎晚宴上與羅伊斯相見歡，兩人過去互動頻繁，鄭文燦特別致謝羅伊斯為台灣所做的努力，「不管未來羅伊斯擔任什麼位置，永遠會是台灣最好的朋友」，期許台美之間能繼續共享民主、自由與人權的價值觀。

鄭文燦、羅伊斯交流不少，鄭文燦去年七月率團到美西參訪，羅伊斯就曾熱情歡迎鄭文燦訪美，還和妻子一同替鄭慶祝50歲生日，此次羅伊斯訪台，鄭文燦也盡地主之誼，不僅親自到桃園國際機場接機，也出席歡迎晚宴迎接好友。

鄭文燦說，羅伊斯關心台灣安全、經濟發展，更關心台美之間合作關係的維繫，台灣當局以及在美台僑都相當感謝，尤其「桃園是台美關係進展下的最大受益者」，因為桃園坐擁機場，桃園許多企業也都跟美國加州有密切合作。

美國聯邦眾議院外交委員會主席羅伊斯說，桃園與安大略直航航班開通後，能夠促進雙方的商務往來，對台灣的經濟發展有很大幫助，台美免簽計畫通過後，台美旅客互訪數量增加五成，桃園飛往美國民航班機年成長6%，很驚人。

羅伊斯還特別提到，他的妻子在安大略國際機場附近的大學擔任教授，妻子也認為安大略與桃園國際機場直航開通後，學生也有了更省時、更便宜的選擇，對增加雙邊學生往來非常有幫助。

桃園市長鄭文燦（左）特別致謝美國聯邦眾議員羅伊斯（右）為台灣所做的努力，「不管未...
桃園市長鄭文燦（左）特別致謝美國聯邦眾議員羅伊斯（右）為台灣所做的努力，「不管未來羅伊斯擔任什麼位置，永遠會是台灣最好的朋友」。圖／市府提供
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鄭文燦機場台灣旅行法

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