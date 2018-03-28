院版財團法人法 藍委批濫權違憲的東廠法案

2018-03-28 13:51 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



立法院司法法制委員會今審查財團法人法草案，國民黨立院黨團痛批行政院版本，擴大解釋接收日產成立的財團法人為政府捐助之財團法人，顯然是為了掌握特定組織的針對性立法，是濫權違憲的東廠法案。

國民黨團昨舉行財團法人法公聽會，邀請專家學長、律師、宗教團體及政府相關單位與會。多數宗教界代表疾呼「宗教歸宗教」，不要把宗教財團法人跟一般財團法人混為一談，應該要排除適用。

公前銓敘部長朱武獻在公聽會指出，依照內政部統計，中央跟地方有2000座宮廟，屬於寺廟的財團法人約450到500個，所謂的宗教團體包含三大類，寺廟、宗教基金會及宗教社會團體，現行法所謂的宗教團體也適用三大類規定。朱武獻主張，宗教團體應該排除適用財團法人法規定，因為原先立法是希望達到「洗錢防制」作用，但宗教團體並沒有洗錢的問題。

法務部次長陳明堂表示，財團法人法不想管宗教團體，但因為立法「得」的問題，登記為財團法人的宗教團體，在立法完成後「可能被管得到」。內政部也希望宗教團體改由宗教團體法規範，但民政司副司長鄭英弘說，宗教團體法草案已經撤案，有可能造成財團法人法草案的立法進度超前宗教團體法，產生法律適用問題。

針對行政院提出的財團法人法草案版本，國民黨團書記長李彥秀還指出，該法研議許久，在馬政府時期就已經開始討論，原意是讓加強政府捐助財團法人，對於民間捐助財團法人採取低度監理。國民黨團支持這個修法方向，但是目前行政院版本，擴大解釋接收日產成立的財團法人為政府捐助之財團法人，顯然是為了掌握特定組織的針對性立法。

另外，將修法之前已經轉為民間捐助的財團法人，必須準用政府捐助財團法人的董事監察人派令，甚至可以由政府買回，恐有行政濫權之嫌，遭質疑以維護國產為名，行強取民產之實。與會的國民黨立委則痛批，財團法人法是鴨霸法案、東廠法案，有濫權違憲之虞。

國民黨團表示，過去政府捐助財團法人往往是因為希望透過外部組織，協助政府扮演部分職能，甚至進行政府不便出面的涉外事務，目前以補助或是捐助章程就可以達到一定的監督效果。如果依照行政院的版本通過，這些外部財團法人的官方色彩更加濃厚，在彈性上跟靈活度上都會降低，反而弱化了政府捐助財團法人的功能性。