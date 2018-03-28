軍公教喪葬補助擬調降 全教總反對

2018-03-28 13:27 中央社 台北28日電



全國教師工會總聯合會理事長張旭政。 聯合報系資料照 分享 facebook

全國教師工會總聯合會今天指稱，人事行政總處在未與工會協商下，打算調降軍公教的喪葬補助，是和私人搶錢，讓軍公教痛上加痛。人事總處則說，目前仍在徵詢，尚未定案。

全教總上午在台北召開記者會，理事長張旭政說，行政院人事總處預定在29日研商「全國軍公教員工待遇支給要點」，研擬調降軍公教的喪葬補助，作為提高生育補助的經費來源。

張旭政表示，需要申請喪葬補助時，都是至親去世，慎終追遠不只是緬懷先人，也是為在世者療傷止痛。依據他們掌握的資訊，過去喪葬補助是按本俸計算，父母、配偶去世補助5個月、子女3個月，平均約拿新台幣19萬9000元，人事總處打算一律用委任5職等計算，減為12萬5000元。

張旭政指出，台灣一般民眾的治喪費用，約在30萬到35萬元之間，而非人事總處提出的「市場行情」17萬元。另外，增加生育補助約需經費11億元，但過去政府從縮減退休軍公教慰問金、子女教育補助費領取對象所節省的經費就有12億元，綽綽有餘。

台北市教師職業工會理事長徐欣怡表示，年金改革已造成基層教師士氣低迷，現在又要縮減福利，實在是沒道理。過去軍公教會有一些福利待遇，是希望能安居樂業，不要做些交際應酬，也不能兼職，現在恐怕會使很多軍公教不得不去拓展財源。

行政院人事行政總處則表示，之前有立法委員關切此事，人事總處是依立委意見，進行內部規劃跟研議，目前只在初步徵詢意見的階段，一切尚未定案。