內政部與政院對宗教法人態度不一 段宜康要葉俊榮辭職

2018-03-28 12:17 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



立法院司法及法制委員會今審查「財團法人法」草案，不過，卻爆出內政部希望該法排除宗教團體財團法人，與行政院立場不一致。召委段宜康不滿嗆，「不同意見，部長（指葉俊榮）就辭職啊！」並宣布休息1小時，請行政院赴立院報告立場，最後段還要內政部收回財團法人法草案的報告，表示立法院不會接受。

內政部報告建議排除宗教財團法人適用，繼續適用民法，以符合憲法保障宗教自由之意旨，並尊重宗教團體個別教制及傳統規範，建請委員會予以考量。

段宜康聽完報告後，詢問內政部常務次長邱昌嶽，「內政部或行政院不會再送宗教團體法進來？」邱昌嶽說，「對，我們還在跟宗教團體持續當中。報告認為宗教團體適用民法，因為財團法人的法已經在走，所以在專法還沒出來之前適用財團法人法。」

段宜康聽完不滿表示，今天送來是行政院版財團法人法，內政部到立法院表達意見，認為財團法人法應該要排除宗教團體，為什麼內政部不到行政院表達意見？卻在立法院表達不同意見？「不同意見，部長就要辭職啊！你叫我們怎麼審這麼法？」

段宜康即刻宣布委員會休息1小時，並請行政院秘書長到立法院說明行政院態度，「現在兩個部會（指內政部跟法務部）在這邊表達不同意見，行政院還是一個整體的機關嗎？把我們立法院當什麼啊？」

段宜康痛罵，內政部跟法務部是代表行政院過來說明行政院的態度並接受質詢，結果看到法務部跟內政部是兩個不同意見，內政部又跟行政院不同意見，那我們這個法怎麼審啊？

隨後，行政院副秘書長何佩珊來到委員會報告，她表示，行政院絕對支持自己所提出的院版財團法人法，這個法在立法明訂上分兩個層次，對政府所捐贈的財團法人採高密度管理，對民間財團法人採低度管理，行政院也尊重未來委員會審查的結果。

段宜康則拿出兩份報紙廣告指出，上面寫著「內政部官員表示宗教財團法人不應該納入財團法人法」，他表示不希望再看到報紙看到整版廣告，這就是跟行政院版本不一致，但因為是廣告，段宜康認為也有可能是政府立場被扭曲。

最後段宜康說，既然行政院支持自己提出的財團法人法，「內政部的報告你們請收回，我們不會接受。」