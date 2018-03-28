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總統警衛官擊發槍隻 國安局：絕不寛貸

2018-03-28 12:07聯合報 記者洪哲政╱即時報導

總統永和官邸竟傳槍響，一名警衛官清槍時竟不慎擊發實彈，而蔡總統當時就在50公尺外，維安拉警報。國安會局上午發出聲明，強調此案違反相關紀律規定情事，均秉「勿枉勿縱」原則，絕不寛貸。

此案於106年12月王員於永和警衛室駐地內，實施清槍程序時，未依装備操作程序執行，導致槍隻撃發。

事件發生後，總統府警衛室和國安局相關單位立即展開調查，並將王員調離現職，實施行政處份，並完成檢討策進作為。

特勤工作紀律和形象管理向為國安局要求重點，如有違反相關紀律規定情事，均秉「勿枉勿縱」原則，絕不寛貸。

總統官邸。 聯合報系資料照／記者侯永全攝影
總統官邸。 聯合報系資料照／記者侯永全攝影
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