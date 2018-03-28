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評／勞基法工時放寬的「恐怖進行式」

加速重建危老住宅 綠委提修法放寬建築放款限制

2018-03-28 11:33聯合報 記者林麒瑋╱即時報導

國內天災頻繁，都市內危險及老舊建築物林立，配合都更條例修法草案的審議完畢，但國內金融機構卻受限銀行法建築融資上限30％的限制，放款能量有限，因此民進黨立委郭正亮、施義芳和江永昌等18人擬具「都市危險及老舊建築加速重建條例」增訂第10之1條文草案，今日上午在立院內政委員會進行審議，建議新增條文得不受銀行法限制，以利協助提供危老建築重建計劃相關融資。

內政部次長花敬群表示，為協助危險、瀕危及老舊建築物重建資金通，提升財務可行性，並強化金融機構對參與條例重建，提案符合政策推動方向，經內政部與金管會推估新增條文可推動，將配合立院安排法案審查依審議辦理，期待儘速完成修法。

民進黨立委張宏陸指出，都市危險及老舊建築物加速重建條例通過近一年，但內政部與營建署根本不積極推動甚至消息作法，由於各縣市有自治條例，目前連台北市都還沒完成，這樣危老建築重建距離民眾還是很遠，期望內政部能督促地方政府，由地方議會儘速審議通過自治條例。

花敬群說，目前核定通過危老建築重建的全台有3個案件，每兩個月都會親自跟地方政府開會，對於進度落後的縣市會加速與地方政府溝通，由於各地方議會審議時間有落差，期望各地方議會這會期會處理完畢。

民進黨立委洪宗熠表示，建議增加條文主要是因現行銀行法第72條之2第1項規定，商業銀行臉住宅建築及企業建築放款的總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額的30%限制，又因目前國內多家商業銀行建築放款總額多已達到26至29%，若不放寬建築放款限制，銀行在危老建築重建計劃上的融資能力恐有不足。

花敬群說，根據委員們建議的新增條文表示支持，金融機構為提供參與重建計畫的土地及合法建築物所有權人或不動產投資開發專業公司籌措經主管機關核准的重建計畫所需資金而辦理放款，得不受銀行法第72條之2的限制，金融主管機關於必要時，得規定金融機構辦理前項放款的最高額度。

內政部次長花敬群。記者林麒瑋／攝影
內政部次長花敬群。記者林麒瑋／攝影
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內政委員會進行都市危險及老舊建築物加速重建條例部分條文修正草案。記者林麒瑋／攝影
內政委員會進行都市危險及老舊建築物加速重建條例部分條文修正草案。記者林麒瑋／攝影
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內政部民進黨花敬群

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