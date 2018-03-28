加速重建危老住宅 綠委提修法放寬建築放款限制

2018-03-28 11:33 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



國內天災頻繁，都市內危險及老舊建築物林立，配合都更條例修法草案的審議完畢，但國內金融機構卻受限銀行法建築融資上限30％的限制，放款能量有限，因此民進黨立委郭正亮、施義芳和江永昌等18人擬具「都市危險及老舊建築加速重建條例」增訂第10之1條文草案，今日上午在立院內政委員會進行審議，建議新增條文得不受銀行法限制，以利協助提供危老建築重建計劃相關融資。

內政部次長花敬群表示，為協助危險、瀕危及老舊建築物重建資金通，提升財務可行性，並強化金融機構對參與條例重建，提案符合政策推動方向，經內政部與金管會推估新增條文可推動，將配合立院安排法案審查依審議辦理，期待儘速完成修法。

民進黨立委張宏陸指出，都市危險及老舊建築物加速重建條例通過近一年，但內政部與營建署根本不積極推動甚至消息作法，由於各縣市有自治條例，目前連台北市都還沒完成，這樣危老建築重建距離民眾還是很遠，期望內政部能督促地方政府，由地方議會儘速審議通過自治條例。

花敬群說，目前核定通過危老建築重建的全台有3個案件，每兩個月都會親自跟地方政府開會，對於進度落後的縣市會加速與地方政府溝通，由於各地方議會審議時間有落差，期望各地方議會這會期會處理完畢。

民進黨立委洪宗熠表示，建議增加條文主要是因現行銀行法第72條之2第1項規定，商業銀行臉住宅建築及企業建築放款的總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額的30%限制，又因目前國內多家商業銀行建築放款總額多已達到26至29%，若不放寬建築放款限制，銀行在危老建築重建計劃上的融資能力恐有不足。