促轉會將成立 雷倩：盼黨產會盡快返還查扣資料

2018-03-28 11:26 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



「促進轉型正義委員會」即將掛牌上路，婦聯會是否再成被清查箭靶受關注。婦聯會主委雷倩今重申，婦聯會不是國民黨附隨組織，也沒有不當黨產問題，促轉會首屆主委黃煌雄是一個非常正直、堅持的人，若他能秉持公義的心，婦聯會可面對任何挑戰。

對遭認定為國民黨附隨組織，雷倩說，2月底已提出撤銷行政處分行政訴訟，也已發函要求黨產會盡快返還2月初所查扣的近10年資料，認為若不返還，將嚴重影響婦聯會爭取捍衛自己的法律權益，今天還會再發函。

雷倩也提到，因為婦聯會很多資料都已被銷毀，婦聯會也已經行文包含銀行單位、國防部與軍友社等所有可能有資料的單位，盡力向請他們請求協助提供，雖到目前為止還沒得到正面的回應，一定會窮盡所有的辦法。

雷倩說，婦聯會所有人員都會堅守岡位，委任律師也會盡全力跟黨產會爭取婦聯會應有權益。

雷倩表示，婦聯會從2月1日被黨產會認定為附隨組織後，其實是手忙腳亂、兵荒馬亂的，並不知道怎樣被一個政府機關監管，需要做些什麼事情，只好盡力在理解的範圍，把所有該做的事情盡力提出申請，「也因此黨產會可能對我們有些誤解」。

雷倩說，婦聯會按黨產會規則，送出包括所有單據等資料，經過反覆無數次協商，黨產會昨天終於同意婦聯會可解凍動支經常費用與人事費，用在像是大樓的水電、電梯維護費用，才讓婦聯會能繼續開門、開燈。

雷倩也提到，在與黨產會協商過程，黨產會「與婦聯會有一個非常綿密的關係」，婦聯會要動支的每一項經費都需黨產會同意，所有慈惠工作，包含今年要辦的勞軍或榮家慰問，所有孤兒寡婦、清寒扶助，所要的錢都需黨產會一一個案通過才能夠做。

外傳婦聯會有意脫產，雷倩痛斥傳言太過荒謬。雷說，一個銀行帳戶都被接管，所有要申請移轉的對象，也都是黨產會說要調查的範圍之內，凡事都要申請，有哪個要脫產的人在向政府申請要脫產？