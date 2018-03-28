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核能發電後端營運基金 國民黨立院:先修再審

2018-03-28 10:49聯合報系攝影中心 記者曾學仁╱即時報導

立法院經濟委員會上午繼續審查107年度中央政府總預算案附屬單位預算非營業部分關於水資源作業基金及經濟特別收入基金、核能發電後端營運基金。經濟部長沈榮津出席，針對核能發電後端營運基金朝野協商，國民黨立委廖國棟、王惠美等要求核後端先修再審。

經濟部長沈榮津（右三）出席立法院經濟委員會，針對核能發電後端營運基金朝野協商，國...
經濟部長沈榮津（右三）出席立法院經濟委員會，針對核能發電後端營運基金朝野協商，國民黨立委廖國棟（右一）等要求核後端先修再審。記者曾學仁／攝影
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立法院經濟委員會上午續審核能發電後端營運基金等，針對核能發電後端營運基金，國民黨...
立法院經濟委員會上午續審核能發電後端營運基金等，針對核能發電後端營運基金，國民黨立委廖國棟要求核後端先修再審。記者曾學仁／攝影
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立法院經濟委員會上午續審核能發電後端營運基金等，針對核能發電後端營運基金，國民黨...
立法院經濟委員會上午續審核能發電後端營運基金等，針對核能發電後端營運基金，國民黨立委王惠美要求核後端先修再審。記者曾學仁／攝影
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核能立法院廖國棟

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