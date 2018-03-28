審空汙法主席竟落跑！藍委怒：修法別打假球

2018-03-28 10:44 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



立法院社福及衛環委員會審查「空氣汙染防制法修正草案」，重點在深澳電廠有許多爭議，國民黨立委臨時提案，希望能辦公聽會、環保署提出環評法新的版本、做健康風險評估等，但民進黨人數不足，不願表決，加上主席邱泰源宣布暫時休息後竟然「落跑」，議事延宕進行。

國民黨一開始提出11個臨時提案，認為應該暫時停止討論，進行臨時提案表決；沒想到主席邱泰源竟然宣布臨時休息後，就離開現場；民進黨立委不願表決，表決人數不足，民進黨總召柯建銘跑到現場控制議事進行阻擋，現場兩黨委員吵成一團，遭國民黨立委譏諷民進黨審公汙法「打假球」。

「別打假球」、「尋找主席！」國民黨立委立刻做出手板喊口號；立委蔣萬安表示，這些提案都很合理，民進黨技術性擱置，不願意表決臨時提案，要求邱泰源出來面對，他表示，空汙法是民進黨這會期最重要的法案，結果人都不在，面對空汙法，到底是誰在打假球？

立委王育敏表示，日前協商過後的案子，有4個案子送進委員會，國民黨尊重協商的結果，但是國民黨也有權利在委員會提出臨時提案；她現場反問環保署長李應元，深澳電廠爭議大，為國人做個健康風險評估「有什麼做不到的？」「空汙法難道修假的？ 」