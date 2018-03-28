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盧秀燕：鐵幕國會 讓外國訪客留下負面印象

2018-03-28 10:41聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

國民黨台中市長參選人、立委盧秀燕今天上午7時35分到達立法院，準備今天的開會和質詢，拍了立法院建築物周邊被拒馬包圍的影片，她說，自從民進黨再度執政後，立法院就被鋼絲拒馬重重封鎖，連立法委員進入都很困難麻煩，更遑論一般民眾。外國訪客來訪，更訝異台灣國會如鐵幕般，多半留下負面印象。

國民黨立委盧秀燕拍下立法院周邊拒馬包圍的影片。圖／翻攝自盧秀燕臉書
國民黨立委盧秀燕拍下立法院周邊拒馬包圍的影片。圖／翻攝自盧秀燕臉書
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立法院民進黨盧秀燕

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