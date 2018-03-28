柯建銘：只要不符國民黨意都是違憲 心態要調整

2018-03-28 09:58 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



司法及法制委員會今審查「財團法人法」草案，國民黨立委在程序發言時，舉牌抗議執政黨假借捐贈之名掠奪民產。記者劉宛琳／攝影 分享 facebook

司法及法制委員會今審查「財團法人法」草案，國民黨立委在程序發言時，舉牌抗議執政黨假借捐贈之名掠奪民產，認為在進入逐條審查之前，應召開2場公聽會。民進黨團總召柯建銘同意召開1場公聽會，召委段宜康也表示，這2天審查不進入逐條，下周一由輪值召委吳志揚召開公聽會。

柯建銘批評，這屆以來不管是不當黨產、年金改革或婦聯會等處理，只要不符合國民黨意的都是違憲，國民黨在政策轉移的握權非常嚴重，心態要調整一下。

柯建銘解釋，財團法人法之所有要立法是因為有其時空背景，因應今年11月APG（亞太防制洗錢組織）評鑑，必須要處理洗錢防治相關法案，其中2個就是今天所安排的「國際刑事司法互助法」草案和「財團法人法」草案，而財團法人法在過去民進黨執政時代就已提出來。

柯建銘表示，財團法人包括2000多個宗教團體，對於宗教團體的部分，是不是要在財團法人法內排除，這部分可以討論一下，但剩下要處理的就請國民黨面對。

段宜康也說，大家都有各自的政黨立場，但財團法人法從民進黨到國民黨，再從國民黨到民進黨執政，行政院提案已經6次都沒有完成立法，宗教團體法也沒有完成立法。我們面對社會必須要問一個問題，宗教團體和宗教性質的財團法人，該不該監督？財務該不該公開？

段宜康不滿說，政院版有要在宗教團體的財團法人派董監事嗎？有要他們的財產嗎？都沒有，但像慈濟基金過去受到很嚴厲的譴責，所以為什麼要讓他們財務公開，為什麼我們沒有勇氣去完成這個該完成的立法？

不過由於內政部反對在財團法人法裡處理宗教團體，段宜康強調，如果內政府認為宗教團體要規範在宗教團體法，那就把這部法送進來，不然就要被譴責，因為內政部的怠惰，讓我們要在財團法人法裡面處理宗教團體，「內政部要向我們道歉，莫名其妙！」段宜康更揚言，日後財團法人法進入逐條後，要請內政部長葉俊榮列席。