空汙法中「會商」與「會同」喬不攏 李應元：差別不大

2018-03-28 09:45 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



環保署長李應元(左)。聯合報系資料照／記者林伯東攝影 分享 facebook

經濟部與環保署在空汙法中「會商」與「會同」兩個用語喬不攏，環保署長李應元今天表示，空汙各部會都有責任，會商與會同其實差別不大，因此行政院版本空汙法上，「會同」加一個「會銜」發布，代表相關部會也對這是負有完全責任，若爭議太大，建議委員會保留在協商，企圖為此為爭議解套。

立法院立法院社福及衛環委員會繼續審查「空氣汙染防制法修正草案」。

李應元今天卻表示，在空汙法會商與會同部分，他個人認為，行政院長賴院長在去年12月21日，主持空氣汙染防制行動方案記者會時特別強調，空汙法是他施政重點中的重點，他說治理空汙，不是環保署或地方政府的工作，所有部會都要一起來參與，共同治理空汙，每個部會都有責任共同承擔與協力。

李應元說，在這樣的原則下，基本上「會商與會同差不多」，基本上各部會要求要動起來，過去曾經有彼此溝通不太好的狀況下，至少這兩年來，沒有發現有這樣的狀況，部會都能同心協力，因此，行政程序最後，會同加一個蓋章，會銜發布，代表相關部會也對這件事行，負有完全責任，彼此都要努力處理空汙，若爭議太大，建議委員會，保留最後大家來協商。

過去，環保署副署長詹順貴，對於會商與會同用字非常堅持，他日前受訪時表示，空汙法修正草案中環保署希望採取「會商」用字，「會商」是表示大家一起討論、徵詢過意見後參採，原則上由環保署來決定有沒有道理、要不要參採。

詹順貴當時進一步解釋，但經過多次協調溝通，經濟部仍堅持要用「會同」，這代表，若沒有經過經濟部簽字同意的話，環保署所有的法令，或所有的管制標準就沒有辦法公告；等於環保署被掐住脖子。

今天同樣問題再詢問詹順貴，他僅表示，媒體訪問署長就好，不願多做表示。