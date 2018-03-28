葉毓蘭：政績再爛民調再低 民進黨也難下台

2018-03-28 08:24 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



葉毓蘭。聯合報系資料照／記者袁志豪攝影 分享 facebook

近來台大校長當選人管中閔、北農總經理吳音寧的人事爭議頻頻躍上新聞版面。警大前教授葉毓蘭在臉書批，這樣的國際級笑話，是民進黨執政下的政府，精心設計的掏空計劃。

她說，政府就是吃定人民，誰叫你把票投給他？！又是誰叫你放棄你的那一票，不能形成有效的制衡力量？

葉毓蘭表示，因為台大內部想要當官、被政治意識形態綁架的人太多，管中閔才會難上台，不僅吳音寧難下台，這樣下去，政績再爛、民調再低，民進黨也難下台。