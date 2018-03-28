周刊爆小英官邸警衞官清槍撃發實彈 副侍衛長扛責提前退伍

2018-03-28 08:24 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



總統官邸。 聯合報系資料照／記者侯永全攝影 分享 facebook

總統永和官邸竟傳槍響，一名警衛官清槍時竟不慎擊發實彈，而蔡總統當時就在50公尺外，維安拉警報。

「鏡週刋」報導，總統蔡英文居住的永和官邸去年12月初竟爆發槍擊案，一位負責官邸維安的王姓上尉警衛官，因為熬夜打電動精神不濟，在例行勤教後，在清槍時竟然實彈擊發，雖未造成人員傷亡，但當時蔡總統正在寓所2樓處理公務，距離槍擊地點不到50公尺。警衛官當天立即被調回國安局特勤中心，原本是中心副指揮官熱門人選的總統府前副侍衛長林文豪少將，也因督導不周扛責，在今年初申請提前退伍。

周刊指出，國民黨立委江啟臣接獲爆料，指一位負責總統官邸維安的警衛官清晨例行訓練後，清槍時竟未依程序將配戴的克拉克手槍卸除彈匣，導致意外擊發子彈，在場警衛官都被槍聲嚇了一大跳，闖禍的警衛官也當場嚇呆，所幸這起意外並未造成任何傷亡。

周刊引述知情人士透露，官邸分內、外二層圍牆，實彈擊發地點在官邸2號門與3號門之間的勤務大樓前廣場，案發時蔡英文總統正在官邸內寓所2樓辦公，雖然隔著磚牆與樹叢，但相距僅4、50公尺，這聲槍響，總統非常有可能聽到。

由於特勤隨扈業務由特勤中心與總統府侍衛長總其成，據周刋報導，總統府發言人黃重諺已回應，指相關情況由國安局依規定妥為處理，府方對特勤團隊專案與服務熱誠有高度信心。而「揹黑鍋」的國安局上午正協調查證特勤中心希望進一步說明。