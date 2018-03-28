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賴清德指多數人薪水有漲 孫大千：迷信數字失民心

2018-03-28 08:11聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

行政院長賴清德。 聯合報系記者陳柏亨／攝影
行政院長賴清德。 聯合報系記者陳柏亨／攝影
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面對物價齊漲，行政院長賴清德昨說，大部分人薪水有漲不會受影響，引發議論。前立委孫大千感嘆，「迷信數字」其實就是國民黨和民進黨失去民心最主要的原因。因為「統計數字」和「民眾感受」中間一直存在著巨大的落差。賴清德的談話反映出幾個思考的盲點：

第一，主計總處是從何得知「去年台灣多數人的薪水有調漲」的？多數人究竟是多少人呢？那麼沒有加薪的民眾就是活該等死嗎？他們要如何才能生活下去呢？

第二，就算薪水調漲，扣除每年的通膨之後，實質薪資漲幅其實相當有限。你有沒有去了解一下去年實質加薪幅度是多少呢？

第三，「主計總處預估電價上漲所引起的物價漲幅只有0.8%，全年也維持在1點多%。」但是，主計總處所使用的物價公式中的產品種類是包羅萬象的，計算平均值後，將會稀釋掉民生物資及食品餐飲的實際漲幅，而造成誤判。一碗魯肉飯漲價5元，你難道不會算一下漲幅是多少嗎？怎麼可能只有0.8%呢？

第四，你怎麼知道「一般民眾沒有感受到物價上漲情形」？都已經民怨沸騰了，你為什麼不相信眼睛看到的，耳朵聽到的，寧願在一堆不切實際的數字中，自我感覺良好呢？

第五，為什麼會理所當然的推論，加薪的民眾就不受影響呢？更重要的是，政府應該如何去保護其他受到影響的民眾呢？他們已經每天在生活的邊緣辛苦的掙扎了，你忍心再加重他們的負擔嗎？

薪水賴清德電價孫大千

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