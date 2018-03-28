小英官邸隨扈清槍誤擊 江啟臣：扁政府也發生過

2018-03-28 08:10 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



總統官邸。 聯合報系資料照 分享 facebook

媒體報導去年12月初發生總統官邸的王姓憲兵上尉警衛官清槍誤擊，當時位置距離蔡英文總統僅50公尺。對此，國民黨立委江啟臣表示，今年1月他輾轉聽到這個爆料，當時還覺得半信半疑，因為總統府、國安局封鎖消息，外面其實都聽不到任何有關的訊息，相關政府單位也不肯證實，直到王姓憲兵的長官總統府副侍衛長林文豪申請提早退伍，他才開始懷疑槍擊的訊息可能是真的。

江啟臣說，年初與朋友剛好聊到總統府侍衛近來出了一些問題，內部軍紀有點鬆散，對方才向他提到總統府去年年底左右發生槍擊案，但什麼原因他並不清楚，對於媒體爆料是因為該憲兵熬夜打電動，精神不濟導致誤擊。江啟臣表示，他未追究也未聽到，所以這個原因他並不知道，實際上跟他爆料的人有點擔心，所以談的內容有限，詳情他並不是很清楚。

江啟臣指出，這樣事件並非第一次發生，10年前扁政府的時候，總統官邸也發生類似事件，當時有對外公布懲處，但這次相關單位封鎖消息，聽到調職以及其長官申請提早退伍也只能懷疑。

江啟臣說，年初聽到消息後，之後媒體報導林文豪提早退伍的消息，他就在懷疑這其中原因不單純，認為之前聽到總統官邸槍擊的消息不可能是空穴來風。