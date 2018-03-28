吳寶春在陸展店遭諷 洪孟楷：該檢討的是蔡英文

2018-03-28 06:38 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



吳寶春。記者謝梅芬／攝影 分享 facebook 台灣知名麵包師傅吳寶春近來因新加坡西點集團BreadTalk合作要在上海展店，引起網友揶揄「丞相，風向變了」 ，國民黨文傳會副主委洪孟楷在臉書表示，蔡政府的兩年停滯，讓吳寶春也要用腳投票！

網路瘋傳吳寶春2016及2018年新聞比較圖，吳寶春2016年4月受訪強調不到中國展店，在2018年有計劃地到上海開店、並且陸續還要擴點；洪孟楷表示，在馬政府時期還可以霸氣拒絕前往大陸、卻在蔡政府執政不到兩年就西進，蔡英文執政的兩年停滯，還要讓多少人才出走才能覺悟？而吳寶春的用腳投票，就是拒絕停滯市場的做好證明！

洪孟楷表示，即使有人指責當初吳寶春師傅霸氣，甚至有人說吳寶春當時發言「不把中國看在眼裡」非常狂妄，對比現在言行不一，其實外界也大可不必放大檢視，因為「只要是珍珠、總會發光」，重點是舞台在哪裡。

他說，比較耐人尋味是，當初馬英九執政，即便背負罵名，仍然努力維持兩岸和平穩健發展，所以台灣市場活絡、兩岸交流熱烈，在台灣也有生存機會；反觀過去兩年不到，陸客不來、交流不在，首當其衝的飯店旅遊觀光慘淡不談，更多優秀人才希望能夠有更多發展機會而被迫選擇前往大陸，「讓根留不住台灣」，難道就是民進黨的「愛台灣」？

洪孟楷表示，以台獨份子狹隘的邏輯，吳寶春去大陸開店一定又會被冠上「抱大腿」、「舔中」、「拍馬屁」等難聽字眼，其實越是言語難聽、只是越顯自信心不足，呼籲所有網友對個人商業選擇給予祝福、不要批評！該檢討的是執政的蔡英文，把台灣停滯的這兩年，妳能拿什麼來彌補？