配合救國團活動 綠縣市有的搖頭 有的點頭

2018-03-28 00:50 聯合報 都會社會中心記者／連線報導



對於中國青年救國團舉辦青年節活動，多數綠營執政縣市以平常心看待。 記者余承翰／攝影 分享 facebook

慶祝三二九青年節，「中國青年救國團」照例表揚各地優秀青年，多數綠營執政縣市以平常心看待，但宜蘭縣代理縣長陳金德昨天動怒表示，救國團名稱仍冠上「中國」，還以他的名字頒發獎狀，讓他「深以為恥」，今後縣府不再配合及補助辦活動。

此外，對於救國團為辦理一○七年青年節活動，在未經總統府、行政院和內政部的同意，就將相關機關列為召集單位，內政部前天發文糾正救國團。

救國團宜蘭縣團委會本月廿五日在頭城鎮舉辦優秀青年表揚大會，把宜蘭縣政府列為指導單位，獎狀署名代理縣長陳金德頒發，陳金德事後得知，大動肝火。他說，他認定救國團是政黨附隨組織，青年節表揚活動由救國團舉辦非常不妥，今後縣府不配合救國團辦活動，也不給補助。

救國團宜蘭縣團委會總幹事林志榮說，尊重縣府作法，救國團是為青年學生舉辦表揚，因縣府沒辦青年節活動，所以照例去函請示縣教育處，獲同意以縣長名義印獎狀。

但多數縣市政府對救國團辦活動採平常心，甚至每年持續進行合作案。桃園市長鄭文燦前天接見救國團人員和優秀青年予以肯定；台北市府發言人劉奕霆也說，仍會配合救國團辦活動。台中市府強調，平常心互動，今年也發函各機關報名選拔。屏東縣府說，救國團舉辦的正面活動，縣府都平常心看待。

嘉義市副市長張惠博日前代表市府出席青年節表揚活動。救國團嘉義團委會總幹事馬天鳴說，救國團與嘉義縣、市政府互動良好，平時也有合作案。