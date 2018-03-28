黨產會查救國團產權、金流 下半年公聽會

2018-03-28 00:44 聯合報 記者／連線報導



宜蘭縣代理縣長陳金德，昨下令清查宜蘭救國團的不動產取得與補習業務是否合法。 記者戴永華／攝影 分享 facebook

針對救國團是否為國民黨附隨組織，行政院黨產會現階段調查重點是救國團各分支單位的財產和金流，以方便未來將不當黨產順利移轉國有，不過，因數量龐大，下一次聽證會預計下半年才會召開。

針對救國團部分，黨產會在去年十月二十四日召開第二次聽證會。黨產會說，救國團是否為國民黨附隨組織，在歷史文件、包括蔣中正日記的部分，都有掌握，但要釐清救國團財務狀況，包括各縣市的組織、學習中心、活動中心、旅行社等，相關組織相當龐大，必須一一調閱資料調查。

不過，宜蘭縣代理縣長陳金德昨天表示，要清查救國團在宜蘭的不動產取得與移轉是否合法，追究補習業務是否涉嫌逃漏稅；宜蘭縣救國團表示將配合調查。

桃園市政府也持續「關切」救國團目前運作。市長鄭文燦說，救國團不應有特權，桃園及中壢國民運動中心委託救國團經營，已檢討合約內容及收費標準；救國團涉及旅行社、旅館住宿等業務都必須合法。

因屬性和相關產權近年引起爭議，各地救國團陸續和縣市政府協調，多數結果是等土地、建物租約期滿，不再承租或直接捐贈，也有縣市進行產權訴訟；救國團雖被迫搬家，仍將覓地服務。

例如，救國團台北市劍潭青年活動中心長期向北市府承租土地，市長柯文哲同意續租至二○二四年，救國團年繳一六四○萬元租金，租約到期後，建物無條件捐給市府。

台中救國團被控占用三千餘平方公尺公有地蓋大樓，台中市府二○一五年提告，今年達成和解，救國團須付租金六九四萬元，二○二二年一月底前搬離。台中救國團說，建物是建築大師漢寶德設計，決定轉贈市府運用。