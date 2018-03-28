親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
國土計畫新變革
軍人年改求共識
藍綠各黨拚選戰
北農人事案紛擾
深澳電廠案過關
兒虐漏洞怎麼補
政治
軍事
綜合

藍綠立委：促轉會主委 黃煌雄是可接受的人選

2018-03-28 00:41聯合報 記者丘采薇、鄭媁／台北報導

黃煌雄將任促轉會主委，行政院長賴清德表示，人事案月底送立院。 圖／聯合報系資料照...
黃煌雄將任促轉會主委，行政院長賴清德表示，人事案月底送立院。 圖／聯合報系資料照片
分享

行政院將提名前監委黃煌雄出任首任的促進轉型正義委員會主委，並請立法院行使人事同意權，朝野立委昨天表示，黃煌雄是可以接受的人選；不過，國民黨團也認為，促進社會和解非主委一人能完成，也希望未來工作不要限縮在政治對立。

民進黨立院黨團總召柯建銘表示，黃煌雄擔任立委、監委期間，都展現專業，雖然黃煌雄出身民進黨，但處理事情都以職務角度出發，而非政黨意識形態，難能可貴，是值得尊敬的民主前輩。民進黨立委羅致政說，過去幾十年來，黃煌雄在民主運動的角色值得大家肯定，一定會全力支持。

國民黨團書記長李彥秀認為，前總統李登輝與馬英九過去都曾提名黃煌雄為監委，黃煌雄在監察院任內，對於追查國民黨產的功課相當認真，沒有過度偏頗，就資歷和作為來說，應是可以討論的適任人選。

但李彥秀說，未來在審查過程中，被提名人是否理解轉型正義的價值，會就落實層面進行了解，尤其是如何執行回復司法不法、去除威權象徵的範圍與執行方式，都是未來審查重點。

國民黨立委林為洲表示，黃煌雄務實、就事論事，希望未來黃煌雄能站在更高的視野看待促轉工作，不要限縮在政治對立。但他說，國民黨團本來就不支持「促轉條例」的內容，未來名單送進立院，應該也很難支持。

國民黨民進黨轉型正義

相關新聞

艱澀的轉型正義 黃煌雄「意外人生」最大挑戰

2018-03-28 00:28

促轉會主委 黃煌雄出線3關鍵

2018-03-28 00:15

配合救國團活動 綠縣市有的搖頭 有的點頭

2018-03-28 00:50

黨產會查救國團產權、金流 下半年公聽會

2018-03-28 00:44

台旅法推手… 美眾議員羅伊斯 獲蔡總統接見

2018-03-28 00:42

賴揆：政院、央行 都沒新台幣改版計畫

2018-03-28 00:34

蔡總統出訪非洲 過境地考慮3國

2018-03-27 23:59

海洋委員會下月成立 黃煌煇出任主委

2018-03-27 23:59

花蓮強震 駐日代表處今再接受百萬捐款

2018-03-27 22:09

退伍軍人任公職只能領基本工資？綠委強調是誤傳

2018-03-27 22:08

羅伊斯致贈《台灣旅行法》精印本給中華民國

2018-03-27 20:21

物價漲 五成民眾沒感覺？徐國勇：媒體混淆誤解

2018-03-27 19:59

黃煌煇出任首任海洋委員會主委

2018-03-27 19:30

總統府聘任田弘茂為總統府資政

2018-03-27 18:47

聲援軍公教警消退休待遇 謝立功：當選市長聲請釋憲

2018-03-27 18:36

八百壯士帳篷何時拆？ 北市建管處：今天不會去拆

2018-03-27 18:19

影／《龍介台語小教室》一言不中，千言無用

2018-03-27 18:14

內政部完成全國國土計畫 農地縮減為74到81萬公頃

2018-03-27 17:37

影／朱立倫提92共識 賴回嗆非兩岸唯一前提

2018-03-27 17:31

陳金德下令清查羅東鎮補助社團經費 鎮公所：政治炒作

2018-03-27 17:13

蔡正元：黃國昌、蔡適應別想用「溫柔質詢」矇混過關！

2018-03-27 17:06

【重磅快評】反正我過半 漲你電價又怎樣？

2018-03-27 16:46

藍委砲轟土銀22K招人太難看 賴清德：會指示調薪

2018-03-27 16:41

黃煌雄將任促轉會主委 賴清德：盼立法院支持

2018-03-27 16:40

黃煌雄出線三主因：藍綠可接受、有政治歷練及輩份夠

2018-03-27 16:39

【龍介直播】兩岸大門深鎖 賴揆找嘸鑰匙欲按怎？

2018-03-27 16:33

將接促轉會主委？黃煌雄：有被徵詢不能證實

2018-03-27 16:00

柯文哲稱松機隨時能遷移 民航局：配合中央政策

2018-03-27 16:00

影／拆帳篷風波 獨派丟雞蛋 柯P:終止政治路霸

2018-03-27 15:51

北市府要拆帳棚 八百壯士強調合法申請

2018-03-27 15:26

前監委黃煌雄 將接任促轉會主委

2018-03-27 15:23

賴揆關心醫療事故處理法 29日與綠委溝通

2018-03-27 15:18

田弘茂卸任 張小月接掌海基會董事長

2018-03-27 15:09

台旅法推手羅伊斯 獲蘇嘉全贈「國會外交榮譽獎章」

2018-03-27 14:50

富比世指我跟墨西哥一樣低薪 外交部抗議要求更正

2018-03-27 14:49

蔡總統上任後首度訪非洲 4月訪友邦史瓦濟蘭

2018-03-27 14:26

張小月接海基會 綠委：張對大陸了解只是皮毛

2018-03-27 14:23

蔡英文總統 接見台旅法推手羅伊斯

2018-03-27 14:04

電價物價齊漲？賴揆：多數人薪水漲 不會受影響

2018-03-27 13:54
看更多

熱門文章

獨派抗議布條糗拿反 馬英九一個手勢讓他敬禮道謝

2018-03-27 10:52

丞相起風了！吳寶春曾拒赴大陸展店 網友擷圖揶揄

2018-03-27 13:59

台南當年只用善款不用中央補助？張善政：盼賴清德說明

2018-03-27 12:07

憂心台灣前景 國中女：將來只能到國外當台勞嗎？

2018-03-27 16:17

吳音寧不適任？陳景峻：明天董事會將救她一把

2018-03-27 10:58

柯文哲為連任不撤換吳音寧？孫大千批：怕什麼

2018-03-27 12:42

「如果我是台北市長」 孫大千提5方案終結兒虐

2018-03-27 08:29

政府「卡管」蠻幹 羅智強：馬英九早就預言

2018-03-27 10:28

海巡署建構無人機系統打槍中科院銳鳶 原因曝光

2018-03-27 06:52

專家質疑國軍掌握度…共軍菲律賓海操演 我鷹式飛彈跑紅點

2018-03-27 08:10

吳寶春：開麵包店是朝全球布局目標前進

2018-03-27 19:28

深澳電廠民調出爐！ 北北基民眾七成五反對興建

2018-03-27 10:16

士兵套房衛浴乾溼分離像飯店 擠大浴室打水洗澡成神話

2018-03-27 10:09

總統大嘴巴害慘情報員 都是選舉惹的禍？

2018-03-27 08:00

中共遼寧艦率40艦艇南海巡弋 專家：我方偵監和應處呢？

2018-03-27 20:02

電價物價齊漲？ 賴揆：五成以上民眾沒感覺

2018-03-27 13:01

退休軍公教：年改剝奪財產 籲暫緩實施

2018-03-27 12:03

推動新台幣去蔣化 高志鵬：硬幣也要更新

2018-03-27 11:23

前監委黃煌雄 將接任促轉會主委

2018-03-27 15:23

藍委砲轟土銀22K招人太難看 賴清德：會指示調薪

2018-03-27 16:41

電價物價齊漲？賴揆：多數人薪水漲 不會受影響

2018-03-27 13:54

綠民調大勝蘇貞昌、賴清德？ 侯友宜：捧高再殺你

2018-03-27 13:29

黃煌雄出線三主因：藍綠可接受、有政治歷練及輩份夠

2018-03-27 16:39

2025年若減碳未達標 賴清德：我決定我負責

2018-03-27 13:15

繆德生憾事後續為反年改衝？兩知名退將對話見機鋒

2018-03-27 11:40

賴清德回應張善政：花蓮善款運用與台南不同

2018-03-27 17:02

【重磅快評】反正我過半 漲你電價又怎樣？

2018-03-27 16:46

要農民放心 吳音寧發感謝卡「日久見人心」

2018-03-27 12:41

酸吳寶春赴陸發展 黃安要他大聲說「認同一中」

2018-03-27 09:59

北市府要拆帳棚 八百壯士強調合法申請

2018-03-27 15:26

帶頭勞檢的戰鬥部長 立院處女秀也懂「笑而不答」

2018-03-27 09:00

北農常務董事：一定提案撤換吳音寧 農會5席支持

2018-03-27 14:19

北農董事張永成明提案撤換吳音寧

2018-03-27 18:44

富比世指我跟墨西哥一樣低薪 外交部抗議要求更正

2018-03-27 14:49

軍人年改獲共識 賴清德：7月1日上路目標不變

2018-03-27 09:27

提醒朱立倫不用到對岸 蘇貞昌：我們才是同一國的人

2018-03-27 12:12

陸委會要求朱劉會提報告 新北市府反嗆：要說明什麼？

2018-03-27 12:59

拒投降被中共槍斃 趙仲容等五烈士入祀忠烈祠

2018-03-27 10:31

退伍軍人任公職只能領基本工資？綠委強調是誤傳

2018-03-27 22:08

物價漲 五成民眾沒感覺？徐國勇：媒體混淆誤解

2018-03-27 19:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top