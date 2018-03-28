藍綠立委：促轉會主委 黃煌雄是可接受的人選

2018-03-28 00:41 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 、鄭媁／台北報導



黃煌雄將任促轉會主委，行政院長賴清德表示，人事案月底送立院。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

行政院將提名前監委黃煌雄出任首任的促進轉型正義委員會主委，並請立法院行使人事同意權，朝野立委昨天表示，黃煌雄是可以接受的人選；不過，國民黨團也認為，促進社會和解非主委一人能完成，也希望未來工作不要限縮在政治對立。

民進黨立院黨團總召柯建銘表示，黃煌雄擔任立委、監委期間，都展現專業，雖然黃煌雄出身民進黨，但處理事情都以職務角度出發，而非政黨意識形態，難能可貴，是值得尊敬的民主前輩。民進黨立委羅致政說，過去幾十年來，黃煌雄在民主運動的角色值得大家肯定，一定會全力支持。

國民黨團書記長李彥秀認為，前總統李登輝與馬英九過去都曾提名黃煌雄為監委，黃煌雄在監察院任內，對於追查國民黨產的功課相當認真，沒有過度偏頗，就資歷和作為來說，應是可以討論的適任人選。

但李彥秀說，未來在審查過程中，被提名人是否理解轉型正義的價值，會就落實層面進行了解，尤其是如何執行回復司法不法、去除威權象徵的範圍與執行方式，都是未來審查重點。

國民黨立委林為洲表示，黃煌雄務實、就事論事，希望未來黃煌雄能站在更高的視野看待促轉工作，不要限縮在政治對立。但他說，國民黨團本來就不支持「促轉條例」的內容，未來名單送進立院，應該也很難支持。